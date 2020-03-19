Шахов: Заразився коронавірусом я в Україні

Народний депутат, у якого виявили коронавірус, Сергій Шахов заявив, що заразився на території України, а не за кордоном.

Джерело: трансляція Шахова у прямому ефірі Facebook

Пряма мова: "Три дні, які я був у Європі, не дають можливості. Невже вірус так мутує за три дні. Спочатку казали, що 14 днів інкубаційний період, а тепер вирішилося все за три дні. Звичайно ж, що це не так.

Заразився я в Україні. Я навіть у цьому не сумніваюсь, бо багато моїх друзів, близьких та виборців мені повідомляли, що практично схожі у них були симптоми.

Тест на грип був негативним, а це уже симтом того, що ви захворіли на коронавірус".

Деталі: За його словами, він був у Європі, Швейцарії 3 дні з 7 по 10 березня.

Шахов розповів, що після повернення в Україні він один день був вдома, наступного ранку (12 березня - ред.) поїхав на ефір "Доброго ранку, країно", заїхав на екологічний комітет, а потім на зустріч у парламенті, де були голови усіх фракцій.

Нардеп додав, що всі 79 осіб, з якими він контактував, уже пройшли тест на коронавірус.

Ввечері 12 березня у нього піднялась температура і він викликав швидку допомогу.

Наразі він і його дружина, у якої також виявили коронавірус, знаходяться на самоізоляції. Всі члени його родини також чекають на результати відповідних аналізів.

Що було раніше: Станом на ранок 19 березня в Україні офіційно зареєстровано 16 позитивних результатів на COVID-19, 2 з них у Київській області (йдеться про Шахова та його дружину).

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