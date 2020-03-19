Шахов: Заразився коронавірусом я в Україні
Народний депутат, у якого виявили коронавірус, Сергій Шахов заявив, що заразився на території України, а не за кордоном.
Джерело: трансляція Шахова у прямому ефірі Facebook
Пряма мова: "Три дні, які я був у Європі, не дають можливості. Невже вірус так мутує за три дні. Спочатку казали, що 14 днів інкубаційний період, а тепер вирішилося все за три дні. Звичайно ж, що це не так.
Заразився я в Україні. Я навіть у цьому не сумніваюсь, бо багато моїх друзів, близьких та виборців мені повідомляли, що практично схожі у них були симптоми.
Тест на грип був негативним, а це уже симтом того, що ви захворіли на коронавірус".
Деталі: За його словами, він був у Європі, Швейцарії 3 дні з 7 по 10 березня.
Шахов розповів, що після повернення в Україні він один день був вдома, наступного ранку (12 березня - ред.) поїхав на ефір "Доброго ранку, країно", заїхав на екологічний комітет, а потім на зустріч у парламенті, де були голови усіх фракцій.
Нардеп додав, що всі 79 осіб, з якими він контактував, уже пройшли тест на коронавірус.
Ввечері 12 березня у нього піднялась температура і він викликав швидку допомогу.
Наразі він і його дружина, у якої також виявили коронавірус, знаходяться на самоізоляції. Всі члени його родини також чекають на результати відповідних аналізів.
Що було раніше: Станом на ранок 19 березня в Україні офіційно зареєстровано 16 позитивних результатів на COVID-19, 2 з них у Київській області (йдеться про Шахова та його дружину).
Передісторія:
- 18 березня стало відомо, що в народного депутата члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.
- В коментарі УП Шахов повідомив, що востаннє був у Верховній Раді 6 березня. Водночас громадський рух "ЧЕСНО" пише, що нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету. Крім нього там було ще 11 нардепів.
- У зв'язку з цим у Верховній Раді перевірять спікера Дмитра Разумкова та депутатів, які контактували із зараженим коронавірусом нардепом Сергієм Шаховим.
- За словами президента Володимира Зеленського, всіх, хто контактував із Шаховим, установлені і будуть протестовані. Їм рекомендовано самоізолюватися на 14 днів.
- Колега Шахова по комітету Олександр Маріковський повідомив, що парламентар повернувся з Європи 11 березня.