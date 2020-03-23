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Еще у одного депутата – COVID 19

Понедельник, 23 марта 2020, 10:07
Лукашев - крайний справа, Шахов - второй слева

У депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева диагностировали коронавирус, у Руслана Горбенко из "Слуги народа" еще проверяют тест.

Источник: собеседники "Украинской правды" в депутатском корпусе

Прямая речь информированного источника "Экспресс-тесты (Лукашева) были отрицательными, ПЦР (тест методом полимеразной цепной реакции – ред.) подтвердил".

Детали: Первые тесты Лукашева были отрицательные, однако в воскресенье, 22 марта пришло подтверждение о коронавирусе с последнего забора биоматериала.

На прошлой неделе у депутата ОПЗЖ была температура, сейчас он чувствует себя лучше.

На внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта Лукашева не было. Последний раз он был на образовательном комитете 10 марта.

Депутата Горбенко поставили на еще одно исследование, его проверяют.

Другие подробности: По данным Сергея Лещенко, 14 случаев коронавируса, обнаруженных в Киеве, – это пассажиры одного самолета, который прилетел из Женевы. Среди пассажиров была группа лиц, которые праздновали 8 марта на элитном горнолыжном курорте Куршевель (Франция).

Как сообщил 22 марта hromadske и.о. директора Киевского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак, из 14 новых случаев в Киеве – большинство на самоизоляции и чувствуют себя нормально.

Все они вернулись из путешествий в Испанию, Германию, Швецию и Эмираты. Еще 3 отдыхали на курорте Куршевель во Франции.

По информации Лещенко, среди этих троих был и депутат Сергей Шахов, у которого впервые среди депутатов диагностировали коронавирусное заболевания COVID 19.

Напомним: Сергея Шахова (группа "Доверие") госпитализировали с пневмонией. Он заявлял, что заразился в Украине.

Лабораторный тест члена депутатской группы "Доверие" Сергея Вельможного на коронавирус показал отрицательный результат, а у его сына был положительный.

Знать больше: Сколько человек заболели коронавирусом COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019Верховная Радаэпидемия
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