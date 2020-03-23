Шахов о 10-м дне коронавируса: Первая спокойная ночь, аппетита нет

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Понедельник, 23 марта 2020, 13:19

Народный депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Шахов заявляет, что на 10-й день заболевания коронавирусной болезни COVID 19 у него наблюдается сухой кашель, немного повышенная температура, боль в горле и насморк.

Источник: сообщение в Telegram "Коронованный Шахов" за 23 марта

Прямая речь: "10-й день болезни. Появилось время для размышлений. Практически постельный режим. Кашель сухой и тяжелый.

Температуру сбили до 37! Насморк. Боль в горле (пью много жидкости).

Спал хорошо (это первая спокойная ночь). Аппетита нет (двое суток не им), но это может быть из-за больничных условий. Испражнения вчера были нормальные. Временами болит голова".

Предыстория:

  • 18 марта стало известно, что у депутата ОПЗЖ Сергея Шахова диагностировали коронавирусное заболевание COVID 19.
  • 21 марта он был госпитализирован с пневмонией.
  • Шахов заявлял, что заразился в Украине.
  • По данным Сергея Лещенко, этот нардеп летал в Куршавель на 8 марта. Он летел обратно в самолете, другие пассажиры которого также подхватили коронавирус.

Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия Верховная Рада


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