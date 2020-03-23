Народный депутат из фракции "ЕС" Алексей Гончаренко сообщил, что глава Минздрава Илья Емец уходит в отставку

Источник: Гончаренко в telegram

Прямая речь: "Министр здравоохранения Емец уходит в отставку".

Детали: Гончаренко добавил позже со ссылкой на источник в Минздрав и "слуги народа", что "Емец совсем не смогу наладить работу министерства. И в условиях эпидемии быть не может подготовить реальный план противодействия вирусу ". Поэтому, по его словам, было принято решение о отставке. Сейчас идут Финальные согласования.

Источники Украинской правды в Кабмине не смогли подтвердить эту информацию. Два собеседника заявили, что не исключают такого развития событий.

Еще один источник в правительстве заявил, что "в 15.00 заседание Кабмина. Вот и будет видно. Но к отставке все шло".

Что было раньше: Как сообщала Украинская правда, Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 24 марта, если президент Владимир Зеленский решит ввести чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса.

Отмечается, что локомотивом в вопросе введения чрезвычайного положения выступает министр здравоохранения Илья Емец, который изначально стоит на позициях жесткого сценария. Также такую идею поддерживает глава МВД Арсен Аваков.

Замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк по итогам заседания глав депутатских фракций сообщил, что большинство фракций выступили категорически против введения чрезвычайного положения в Украине.

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Напомним: