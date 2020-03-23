Глава Минздрава Илья Емец угрожал уйти в отставку, если в Украине не будет введено чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса.

Источник: собеседники Украинской правды в правительстве, прессекретар Минздрава Артем Дехтяренко, telegram-каналы народных депутатов Алексея Гончаренко и Александра Дубинского.

Детали: Согласно источникам Украинской правды, Емец угрожал отставкой, если не будет введено чрезвычайное положение. Собеседники УП в Кабмине не смогли подтвердить информацию об отставке, но заявили, что не исключают такого развития событий.

Еще один собеседник заявил, что "к отставке все шло".

Один из высокопоставленных чиновников рассказал, что Емец "достаточно конфликтный", он требует еще больше полномочий в сфере здравоохранения.

"Он говорит: я налажу вертикаль, но мне нужна полнота полномочий в здравоохранении. Вы не понимаете, я легенда", - сказал он.

Также собеседники в правительстве предполагают, что он не согласовывал с руководством свое заявление о чрезвычайном положении.

В то же время прессекретар Минздрава Артем Дехтяренко информацию об отставке также не подтвердил.

О возможной отставке главы Минздрава сообщили депутат фракции "ЕС" Алексей Гончаренко и депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Что было раньше: Как сообщала Украинская правда, Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 24 марта, если президент Владимир Зеленский решит ввести чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса.

Отмечается, что локомотивом в вопросе введения чрезвычайного положения выступает министр здравоохранения Илья Емец, который изначально стоит на позициях жесткого сценария. Также такую идею поддерживает глава МВД Арсен Аваков.

Замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк по итогам заседания глав депутатских фракций сообщил, что большинство фракций выступили категорически против введения чрезвычайного положения в Украине.

Читайте также: "Виртуальные совещания и олигархи-кураторы. Как Зеленский борется с коронавирусом"

Напомним: