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У Зеленского рассказали, что привезли из Китая и куда это денут

Понедельник, 23 марта 2020, 15:29
У Зеленского рассказали, что привезли из Китая и куда это денут

Военный самолет Ил-76, который вернулся из Китая, доставил в Украину два вида тестов: для проведения полимеразной цепной реакции и для экспресс-диагностики, которых хватит Украине более чем на 10 дней.

Источник: Офис президента

Дословно: "Первые 250 тысяч экспресс-тестов будут распределены следующим образом: около 100 тысяч отправят в критически важные подразделения и организации - прежде всего в действующие подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и полиции.

Остальное будет передано в больницы, которые определены как базовые для противоэпидемических мероприятий. Если экспресс-тест выявил у человека COVID-19, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР".

Детали: В то же время, в ОП не уведомили сколько именно привезли в Украину тестов для ПЦР.

Сообщается, что первую часть ПЦР-тестов для выявления коронавируса доставят в лаборатории страны до конца понедельника.

ПЦР-тест называют одним из самых точных методов диагностики, ведь он позволяет определить наличие инфекции даже при минимальном содержании ее штаммов в биологическом материале.

В офисе Владимира Зеленского уверяют, что такими тестами страна обеспечена более чем на 10 дней.

Отмечается, что это только первая партия медицинского груза, а на текущей неделе состоится еще несколько поставок в страну тестов и медсредств.

Также Ил-76 привез в Украину 80 тысяч респираторов и 10 тысяч комбинезонов защиты, которые уже направили для врачей и медиков скорой помощи в различные регионы Украины.

Кроме того, в Украину из Китая доставлены аппараты искусственной вентиляции легких. Указывается, что их передадут в медучреждения, где есть необходимость в этом оборудовании.

Также самолетом доставили 500 тысяч трехслойных масок для нужд военнослужащих, полицейских, пограничников и других служб, имеющих непосредственный контакт с населением.

На этой неделе также запланирована закупка отечественных тестов.

Сообщается, что по поручению ОП значительные партии медгруза постоянно доставляют в Украину спецбортами, которые эвакуируют на родину украинских граждан из точек-хабов, определенных мининфраструктуры.

Что предшествовало: 

  • В ночь на понедельник, 23 марта, из Китая в Украину вернулся военный грузовой самолет ИЛ 76. Самолет летал по медицинский груз, необходимый для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что до конца дня понедельника достаточное количество экспресс-тестов на новый коронавирус будет доставлено во все области Украины.
  • 20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает еще 10 млн тестов из Китая. Зеленский заявил, что Украина ожидает 10 млн высокоточных лабораторных тестов; 10 аппаратов искусственной вентиляции легких; 1 млн масок; 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции; 400 тыс. экспресс-тестов; 10 тыс. литров дезинфекционной жидкости.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийCovid-2019коронавирус
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