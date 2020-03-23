У Зеленского рассказали, что привезли из Китая и куда это денут
Военный самолет Ил-76, который вернулся из Китая, доставил в Украину два вида тестов: для проведения полимеразной цепной реакции и для экспресс-диагностики, которых хватит Украине более чем на 10 дней.
Источник: Офис президента
Дословно: "Первые 250 тысяч экспресс-тестов будут распределены следующим образом: около 100 тысяч отправят в критически важные подразделения и организации - прежде всего в действующие подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и полиции.
Остальное будет передано в больницы, которые определены как базовые для противоэпидемических мероприятий. Если экспресс-тест выявил у человека COVID-19, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР".
Детали: В то же время, в ОП не уведомили сколько именно привезли в Украину тестов для ПЦР и сколько для экспресс-диагностики.
Сообщается, что первую часть ПЦР-тестов для выявления коронавируса доставят в лаборатории страны до конца понедельника.
ПЦР-тест называют одним из самых точных методов диагностики, ведь он позволяет определить наличие инфекции даже при минимальном содержании ее штаммов в биологическом материале.
В офисе Владимира Зеленского уверяют, что такими тестами страна обеспечена более чем на 10 дней.
Отмечается, что это только первая партия медицинского груза, а на текущей неделе состоится еще несколько поставок в страну тестов и медсредств.
Также Ил-76 привез в Украину 80 тысяч респираторов и 10 тысяч комбинезонов защиты, которые уже направили для врачей и медиков скорой помощи в различные регионы Украины.
Кроме того, в Украину из Китая доставлены аппараты искусственной вентиляции легких. Указывается, что их передадут в медучреждения, где есть необходимость в этом оборудовании.
Также самолетом доставили 500 тысяч трехслойных масок для нужд военнослужащих, полицейских, пограничников и других служб, имеющих непосредственный контакт с населением.
На этой неделе также запланирована закупка отечественных тестов.
Сообщается, что по поручению ОП значительные партии медгруза постоянно доставляют в Украину спецбортами, которые эвакуируют на родину украинских граждан из точек-хабов, определенных мининфраструктуры.
Что предшествовало:
- В ночь на понедельник, 23 марта, из Китая в Украину вернулся военный грузовой самолет ИЛ 76. Самолет летал по медицинский груз, необходимый для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что до конца дня понедельника достаточное количество экспресс-тестов на новый коронавирус будет доставлено во все области Украины.
- 20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает еще 10 млн тестов из Китая. Зеленский заявил, что Украина ожидает 10 млн высокоточных лабораторных тестов; 10 аппаратов искусственной вентиляции легких; 1 млн масок; 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции; 400 тыс. экспресс-тестов; 10 тыс. литров дезинфекционной жидкости.