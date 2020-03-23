Зеленський - політикам: Займатись хайпом зараз дорівнює мародерству

Президент Володимир Зеленський звинуватив певних політиків у "політичному хайпі" в часи боротьби з пандемією, порівнявши їх із мародерами.

Джерело: відеозвернення глави держави

Пряма мова: "Окремо, я хочу звернутись до деяких політиків. У складні для країни часи займатись політичним хайпом – фактично дорівнює мародерству. Ви кажете, що влада введе надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути, якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне: не судіть інших по собі.

По своєму досвіду та своїм, якщо можна їх так назвати, життєвим принципам.

Сьогодні, будь-які наші кроки мають єдину мету: зберегти життя і здоров’я українців".



Деталі: При цьому Зеленський не вказав, чи буде таки влада вводити режим надзвичайного стану.

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