Зеленський - політикам: Займатись хайпом зараз дорівнює мародерству
Понеділок, 23 березня 2020, 16:47
Президент Володимир Зеленський звинуватив певних політиків у "політичному хайпі" в часи боротьби з пандемією, порівнявши їх із мародерами.
Джерело: відеозвернення глави держави
Пряма мова: "Окремо, я хочу звернутись до деяких політиків. У складні для країни часи займатись політичним хайпом – фактично дорівнює мародерству. Ви кажете, що влада введе надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути, якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне: не судіть інших по собі.
По своєму досвіду та своїм, якщо можна їх так назвати, життєвим принципам.
Сьогодні, будь-які наші кроки мають єдину мету: зберегти життя і здоров’я українців".
Деталі: При цьому Зеленський не вказав, чи буде таки влада вводити режим надзвичайного стану.
Предісторія:
- Раніше повідомлялось, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 24 березня, якщо президент Володимир Зеленський вирішить запровадити надзвичайний стан у країні через коронавірус.
- Зазначається, що локомотивом у питанні введення надзвичайного стану виступає міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, який з самого початку стоїть на позиціях жорсткого сценарію. Також таку ідею підтримує глава МВС Арсен Аваков.
- За Конституцією, режим надзвичайного стану запроваджує президент своїм указом, проте його має у дводенний термін затвердити Верховна Рада більшістю голосів.
- Більшість фракцій виступили категорично проти впровадження надзвичайного стану в Україні у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу.Станом на ранок 23 березня кількість тих, хто заразився новим коронавірусом, що породжує хворобу COVID-19, сягнула336 004 людей у всьому світі. 14 641 осіб померли від ускладнень, викликаних новим коронавірсом, 94 334 людей одужали.
- В Україні підтверджено 73 випадки захворювання, три людини померли і одна особа одужала.
Українська правда