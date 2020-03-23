Зеленський - політикам: Займатись хайпом зараз дорівнює мародерству

5448 переглядів
Понеділок, 23 березня 2020, 17:47

Президент Володимир Зеленський звинуватив певних політиків у "політичному хайпі" в часи боротьби з пандемією, порівнявши їх із мародерами.

Джерело: відеозвернення глави держави

Пряма мова: "Окремо, я хочу звернутись до деяких політиків. У складні для країни часи займатись політичним хайпом – фактично дорівнює мародерству. Ви кажете, що влада введе надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути, якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне: не судіть інших по собі.

По своєму досвіду та своїм, якщо можна їх так назвати, життєвим принципам.

Сьогодні, будь-які наші кроки мають єдину мету: зберегти життя і здоров’я українців".

Деталі: При цьому Зеленський не вказав, чи буде таки влада вводити режим надзвичайного стану.

Українська правда
Теми: коронавірус Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Жінка з підозрою на коронавірус померла в Івано-Франківську 23 березня 2020, 18:19
Став відомий результат тесту Меркель на коронавірус 23 березня 2020, 18:09
З 24 березня українських туристів не випускатимуть з країни – рішення уряду 23 березня 2020, 17:56
Усі новини
Головні новини
Зеленський - політикам: Займатись хайпом зараз дорівнює мародерству
У Києві ще 4 хворих на Covid-19: Кличко розповів, хто ці люди
Коронавірус: Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію у ще 3 областях
Раді пропонують 2 місяці засідати дистанційно і голосувати по одному
Усі новини
психологія

Коли і як варто говорити з дитиною про секс?

здоров'я

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування