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Зеленский - политикам: Заниматься хайпом сейчас равно мародерству

Понедельник, 23 марта 2020, 16:47
Зеленский - политикам: Заниматься хайпом сейчас равно мародерству

Президент Владимир Зеленский обвинил определенных политиков в "политическом хайпе" во времена борьбы с пандемией, сравнив их с мародерами.

Источник: видеообращение главы государства

Прямая речь: "Отдельно я хочу обратиться к некоторым политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом - фактически равно мародерство. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе.

По своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам.

Сегодня, любые наши шаги имеют единственную цель: сохранить жизнь и здоровье украинцев".

Детали: При этом Зеленский не указал, будет ли таки власть вводить режим чрезвычайного положения.

Предыстория:

  • Ранее соообщалось, что Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 24 марта, если президент Владимир Зеленский решит ввести чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса.
  • Отмечается, что локомотивом в вопросе введения чрезвычайного положения выступает министр здравоохранения Илья Емец, который изначально стоит на позициях жесткого сценария. Также такую идею поддерживает глава МВД Арсен Аваков.
  • Большинство фракций выступили категорически против введения чрезвычайного положения в Украине в связи с угрозой распространения коронавируса.
  • По состоянию на утро 23 марта количество заразившихся новым коронавируса, что порождает болезнь COVID-19 достигла 336 004 человек во всем мире. 14 641 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирсом, 94 334 человек выздоровели.
  • В Украине подтверждено 73 случая заболевания, три человека умерли и один выздоровел.

Украинская правда

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Темы: коронавирусЗеленский
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