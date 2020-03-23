Зеленский - политикам: Заниматься хайпом сейчас равно мародерству

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Понедельник, 23 марта 2020, 17:47

Президент Владимир Зеленский обвинил определенных политиков в "политическом хайпе" во времена борьбы с пандемией, сравнив их с мародерами.

Источник: видеообращение главы государства

Прямая речь: "Отдельно я хочу обратиться к некоторым политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом - фактически равно мародерство. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе.

По своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам.

Сегодня, любые наши шаги имеют единственную цель: сохранить жизнь и здоровье украинцев".

Детали: При этом Зеленский не указал, будет ли таки власть вводить режим чрезвычайного положения.

Темы: коронавирус Зеленский


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