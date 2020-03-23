Зеленский - политикам: Заниматься хайпом сейчас равно мародерству
Президент Владимир Зеленский обвинил определенных политиков в "политическом хайпе" во времена борьбы с пандемией, сравнив их с мародерами.
Источник: видеообращение главы государства
Прямая речь: "Отдельно я хочу обратиться к некоторым политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом - фактически равно мародерство. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе.
По своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам.
Сегодня, любые наши шаги имеют единственную цель: сохранить жизнь и здоровье украинцев".
Детали: При этом Зеленский не указал, будет ли таки власть вводить режим чрезвычайного положения.
Предыстория:
- Ранее соообщалось, что Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 24 марта, если президент Владимир Зеленский решит ввести чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса.
- Отмечается, что локомотивом в вопросе введения чрезвычайного положения выступает министр здравоохранения Илья Емец, который изначально стоит на позициях жесткого сценария. Также такую идею поддерживает глава МВД Арсен Аваков.
- Большинство фракций выступили категорически против введения чрезвычайного положения в Украине в связи с угрозой распространения коронавируса.
- По состоянию на утро 23 марта количество заразившихся новым коронавируса, что порождает болезнь COVID-19 достигла 336 004 человек во всем мире. 14 641 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирсом, 94 334 человек выздоровели.
- В Украине подтверждено 73 случая заболевания, три человека умерли и один выздоровел.