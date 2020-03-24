Ляшко виступає за обмеження прав і свобод, якщо це зменшить мобільність громадян

Заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає доцільним запровадження надзвичайного стану на території Україні, якщо людям похилого віку забезпечать доставку продуктів, ліків та відтермінують сплату комунальних платежів.

Джерело: Ляшко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Я буду підтримувати будь-які жорсткі заходи, які будуть обмежувати право людей вільно пересуватись і вільно залишати свої домівки. Особливо, якщо це буде стосуватись людей старшого віку, 60+, коли їм буде організовано можливість доставки харчування, буде відстрочено можливість не сплачувати комунальні платежі, буде забезпечена доставка лікарських засобів.

Тому ми повинні обмежувати їх у певних правах і свободах. А це можливо зробити тільки увівши надзвичайний стан на території нашої країни.

Деталі: Заступник міністра вважає, що Україна не повинна чекати та має діяти на упередження, особливо якщо це стосується обмеження мобільності людей похилого віку.

"Як показує практика, країни, які діяли на упередження, вводили обмежувальні заходи, обмеження мобільності, особливо обмеження мобільності людей похилого віку, значно легше входять в епідемії", – пояснив головний санітарний лікар.

Ляшко стверджує, що країни, які запроваджували жорсткі обмежувальні заходи, легше стримували пікові навантаження на систему охорони здоров’я.

"Це значить, що таким чином ми можемо зберегти більше життів українців у разі, якщо в нас відбудеться масове надходження хворих на коронавірус", – каже заступник міністра.

Що передувало: Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець виступив за впровадження в Україні надзвичайного стану у зв'язку з поширенням коронавірусу.

За словами джерела УП в Офісі президента, імовірно, рішення про введення надзвичайного стану буде прийматися на засіданні РНБО у вівторок 24 березня.

Натомість прем'єр-міністр Денис Шмигаль поки не бачить необхідності запроваджувати в Україні режим надзвичайного стану для протидії коронавірусу.

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