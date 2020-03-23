Ляшко выступает за ограничение прав и свобод, если это уменьшит мобильность граждан

Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает целесообразным введение чрезвычайного положения на территории Украины, если пожилым людям обеспечат доставку продуктов, лекарств и отсрочат уплату коммунальных платежей.

Источник: Ляшко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Я буду поддерживать любые жесткие меры, которые будут ограничивать право людей свободно передвигаться и свободно покидать свои дома. Особенно, если это будет касаться людей старшего возраста, 60+, когда им будет организовано возможность доставки питания, будет отсрочено возможность не платить коммунальные платежи, будет обеспечена доставка лекарственных средств.

Поэтому мы должны ограничивать их в определенных правах и свободах. А это возможно сделать только введя чрезвычайное положение на территории нашей страны.

Детали: Заместитель министра считает, что Украина не должна ждать и должна действовать на опережение, особенно если это касается ограничения мобильности пожилых людей.

"Как показывает практика, страны, что действовали на опережение, вводили ограничительные меры, ограничения мобильности, особенно ограничения мобильности пожилых людей, значительно легче входят в эпидемии", – объяснил главный санитарный врач.

Ляшко утверждает, что страны, которые вводили жесткие ограничительные меры, легче сдерживали пиковые нагрузки на систему здравоохранения.

"Это значит, что таким образом мы можем сохранить больше жизней украинцев в случае, если у нас состоится массовое поступление больных коронавирус", – сказал замминистра.

Что предшествовало: Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения.

По словам источника УП в Офисе президента, предположительно, решение о введении чрезвычайного положения будет приниматься на заседании СНБО во вторник.

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