Депутат розповів, як Україна в Китаї "виборола" апарати вентиляції легень
Депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець, який супроводжував літак із медичними засобами з Китаю, розповів про конкуренцію різних країн у закупівлях.
Джерело: інтерв’ю Мотовиловця "Українській правді"
Пряма мова: "У нас було оплачене замовлення на апарати вентиляції легень. Вже після приземлення (у Китаї – УП) ми дізналися, що нам відмовляються його постачати.
Спочатку написали, що все готово, все є, чекає на складі. Потім в останній момент була включена задня. І треба було "вмикати" військових аташе, щоб вони нам допомагали в цій ситуації.
У підсумку все вийшло".
Деталі: За словами депутата, у китайському Гуанчжоу сказали, що лише дві країни відправили за медичними товарами військові літаки: Україна та Сполучені Штати Америки.
Мотовиловець запевняє, що це свідчить про максимально докладені зусилля.
Україна оплатила замовлення в той час, коли літак направився в Китай, а остаточно домовленості були досягнуті вже на митному складі.
Знати більше: "В інтернеті вимагали, щоб я розкривав коробки, фотографував. Депутат розповів, як везли тести з Китаю"
Передісторія:
- В ніч на понеділок, 23 березня, з Китаю в Україну повернувся військовий вантажний літак ІЛ 76. Літак літав по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.
- В Офіс президента зазначили, що літак доправив в Україну два види тестів: для проведення полімеразної ланцюгової реакції та для експрес-діагностики, яких вистачить Україні на понад 10 днів.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що до кінця дня понеділка достатня кількість експрес-тестів на новий коронавірус буде доставлена у всі областя України.