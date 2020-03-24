Депутат рассказал, как Украина в Китае "отвоевала" аппараты вентиляции легких

Депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловець, который сопровождал самолет с медицинскими средствами из Китая, рассказал о конкуренции различных стран в закупках.

Источник: интервью Мотовиловца "Украинской правде"

Прямая речь: "У нас был оплачен заказ на аппараты вентиляции легких. Уже после приземления (в Китае – УП) мы узнали, что нам отказываются его поставлять.

Сначала написали, что все готово, все есть, ждет на складе. Затем в последний момент была включена задняя. И надо было "включать" военных атташе, чтобы они нам помогали в этой ситуации.

В итоге все получилось".

Детали: По словам депутата, в китайском Гуанчжоу сказали, что только две страны отправили за медицинскими товарами военные самолеты: Украина и Соединенные Штаты Америки.

Мотовиловець уверяет, что это свидетельствует о максимально приложенных усилиях.

Украина оплатила заказ в то время, когда самолет направился в Китай, а окончательно договоренности были достигнуты уже на таможенном складе.

Знать больше: "В интернете требовали, чтобы я раскрывал коробки, фотографировал. Депутат рассказал, как везли тесты из Китая"

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