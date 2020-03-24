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Депутат рассказал, как Украина в Китае "отвоевала" аппараты вентиляции легких

Вторник, 24 марта 2020, 09:04
Депутат рассказал, как Украина в Китае отвоевала аппараты вентиляции легких

Депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловець, который сопровождал самолет с медицинскими средствами из Китая, рассказал о конкуренции различных стран в закупках.

Источник: интервью Мотовиловца "Украинской правде"

Прямая речь: "У нас был оплачен заказ на аппараты вентиляции легких. Уже после приземления (в Китае – УП) мы узнали, что нам отказываются его поставлять.

Сначала написали, что все готово, все есть, ждет на складе. Затем в последний момент была включена задняя. И надо было "включать" военных атташе, чтобы они нам помогали в этой ситуации.

В итоге все получилось".

Детали: По словам депутата, в китайском Гуанчжоу сказали, что только две страны отправили за медицинскими товарами военные самолеты: Украина и Соединенные Штаты Америки.

Мотовиловець уверяет, что это свидетельствует о максимально приложенных усилиях.

Украина оплатила заказ в то время, когда самолет направился в Китай, а окончательно договоренности были достигнуты уже на таможенном складе.

Знать больше: "В интернете требовали, чтобы я раскрывал коробки, фотографировал. Депутат рассказал, как везли тесты из Китая"

Что предшествовало: 

  • В ночь на понедельник, 23 марта, из Китая в Украину вернулся военный грузовой самолет ИЛ 76. Самолет летал по медицинский груз, необходимый для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.ъ
  • В Офис президента отметили, что самолет доставил в Украину два вида тестов: для проведения полимеразной цепной реакции и для экспресс-диагностики, которых хватит Украине более чем на 10 дней.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что до конца дня понедельника достаточное количество экспресс-тестов на новый коронавирус будет доставлено во все области Украины.

Украинская правда

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