У Чернівецькій області 13 нових випадків коронавірусу, загалом уже 38
У Чернівецькій області підтвердили ще 13 випадків зараження коронавірусом.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook.
Пряма мова: "Сьогодні вранці ми отримали чергові результати нашого лабораторного центру. Мусимо констатувати, що кількість хворих на коронавірус збільшилася на 13 осіб. І на цей момент маємо уже 38 інфікованих людей"
Деталі: Осачук повідомив, що у селі Колінківці Хотинського району захворіло 12 осіб, у Брусниці Кіцманського району – 7 осіб, в Лужанах Кіцманського району – 4 особи, у Великому Кучурові Сторожинецького району – 2 особи, у Заставній – 2 особи, у Чернівцях – також 2 особи.
Ще по 1 інфікованій особі виявлено в н.п. Хотин, Їжівці Сторожинецького району, Юрківці Заставнівського району, Кам’янка Глибоцького району, Луковиця Глибоцького району,Топорівці Новоселицького району
Що було раніше: За минулу добу до Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізували 4 дітей із підозрою на COVID-19.
Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика
Нагадаємо:
- Станом на 10.00 24 березня в Україні було підтверджено 84 випадки захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 25 випадків захворювання виявили у Чернівецькій області, одна жінка із діагнозом COVID-19 на Буковині померла, один чоловік в області вилікувався.
- Станом на ранок 24 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.