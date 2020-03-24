У Чернівецькій області підтвердили ще 13 випадків зараження коронавірусом. Ще два випадки виявлено в Житомирі

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook, мер Житомира Сергій Сухомлин в facebook

Пряма мова: "Сьогодні вранці ми отримали чергові результати нашого лабораторного центру. Мусимо констатувати, що кількість хворих на коронавірус збільшилася на 13 осіб. І на цей момент маємо уже 38 інфікованих людей"

Деталі: Осачук повідомив, що у селі Колінківці Хотинського району захворіло 12 осіб, у Брусниці Кіцманського району – 7 осіб, в Лужанах Кіцманського району – 4 особи, у Великому Кучурові Сторожинецького району – 2 особи, у Заставній – 2 особи, у Чернівцях – також 2 особи.

Ще по 1 інфікованій особі виявлено в н.п. Хотин, Їжівці Сторожинецького району, Юрківці Заставнівського району, Кам’янка Глибоцького району, Луковиця Глибоцького району,Топорівці Новоселицького району

UPD: Мер Житомира уточнив, що станом на 12:50 у 2 пацієнток, які були раніше госпіталізовні з пневмонією, експрес-тест підтвердив діагноз COVID -19. Ще очікуються лабораторне підтвердження.

За його словами, за кордон жінки не їздили.

Загалом у Житомирі троє хворих на коронавірус (враховуючи першого пацієнта).

Що було раніше: За минулу добу до Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізували 4 дітей із підозрою на COVID-19.

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