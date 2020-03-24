Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чернівецькій області 13 нових випадків коронавірусу, ще 2 у Житомирі

Вівторок, 24 березня 2020, 11:18
У Чернівецькій області 13 нових випадків коронавірусу, ще 2 у Житомирі

У Чернівецькій області підтвердили ще 13 випадків зараження коронавірусом. Ще два випадки виявлено в Житомирі

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook, мер Житомира Сергій Сухомлин в facebook

Пряма мова: "Сьогодні вранці ми отримали чергові результати нашого лабораторного центру. Мусимо констатувати, що кількість хворих на коронавірус збільшилася на 13 осіб. І на цей момент маємо уже 38 інфікованих людей"

Деталі: Осачук повідомив, що у селі Колінківці Хотинського району захворіло 12 осіб, у Брусниці Кіцманського району – 7 осіб, в Лужанах Кіцманського району – 4 особи, у Великому Кучурові Сторожинецького району – 2 особи, у Заставній – 2 особи, у Чернівцях – також 2 особи.

Ще по 1 інфікованій особі виявлено в н.п. Хотин, Їжівці Сторожинецького району, Юрківці Заставнівського району, Кам’янка Глибоцького району, Луковиця Глибоцького району,Топорівці Новоселицького району

UPD: Мер Житомира уточнив, що станом на 12:50 у 2 пацієнток, які були раніше госпіталізовні з пневмонією, експрес-тест підтвердив діагноз COVID -19. Ще очікуються лабораторне підтвердження.

За його словами, за кордон жінки не їздили.

Загалом у Житомирі троє хворих на коронавірус (враховуючи першого пацієнта).

Що було раніше: За минулу добу до Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізували 4 дітей із підозрою на COVID-19.

Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Нагадаємо:

  • Станом на 10.00 24 березня в Україні було підтверджено  84 випадки захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 25 випадків захворювання виявили у Чернівецькій області, одна жінка із діагнозом COVID-19 на Буковині померла, один чоловік в області вилікувався. 
  • Станом на ранок 24 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

Теми: коронавірусЧернівецька областьЖитомир
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: