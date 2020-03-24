В Черновицкой области 13 новых случаев коронавируса, еще 2 в Житомире
В Черновицкой области подтвердили еще 13 случаев заражения коронавирусом. Еще 2 случая обнаружены в Житомире.
Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook, мэр Житомира Сергей Сухомлин в facebook
Прямая речь: "Сегодня утром мы получили очередные результаты нашего лабораторного центра. Мы должны констатировать, что количество больных коронавирусом увеличилась на 13 человек. На данный момент имеем уже 38 инфицированных людей"
Детали: Осачук сообщил, что в селе Колинковцы Хотинского района заболело 12 человек, в Бруснице Кицманского района - 7 человек, в Лужанах Кицманского района - 4 человека, в Большом Кучурове Сторожинецкого района - 2 человека, в Заставной - 2 человека, в Черновцах - также 2 человека.
Еще по 1 инфицированному лицу обнаружено в н.п. Хотын, Иживцы Сторожинецкого района, Юрковке Заставновского района, Каменка Глыбоцкого района, Луковица Глубокского района, Топоривци Новоселицкого района.
UPD: мэр Житомира уточнил, что по состоянию на 12:50 у 2 пациенток, которые были ранее госпитализовни с пневмонией, экспресс-тест подтвердил диагноз COVID 19. Еще ожидаются лабораторное подтверждение.
По его словам, за границу женщины не ездили.
Всего в Житомире трое больных коронавирусом (включая первого пациента).
Что было раньше: За минувшие сутки в Черновицкую областную детскую клиническую больницу госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19.
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Напомним:
- По состоянию на 10.00 24 марта в Украине было подтверждено 84 случая заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 - вылечился. 25 случаев заболевания обнаружили в Черновицкой области, одна женщина с диагнозом COVID-19 на Буковине умерла, один мужчина в области вылечился.
- По состоянию на утро 24 марта от коронавируса во всем мире вылечились 101 344 человека, умерли 16 572 человека. С момента распространения болезни зарегистрировали 381 293 случая инфицирования.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.