В Черновицкой области подтвердили еще 13 случаев заражения коронавирусом. Еще 2 случая обнаружены в Житомире.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook, мэр Житомира Сергей Сухомлин в facebook

Прямая речь: "Сегодня утром мы получили очередные результаты нашего лабораторного центра. Мы должны констатировать, что количество больных коронавирусом увеличилась на 13 человек. На данный момент имеем уже 38 инфицированных людей"

Детали: Осачук сообщил, что в селе Колинковцы Хотинского района заболело 12 человек, в Бруснице Кицманского района - 7 человек, в Лужанах Кицманского района - 4 человека, в Большом Кучурове Сторожинецкого района - 2 человека, в Заставной - 2 человека, в Черновцах - также 2 человека.

Еще по 1 инфицированному лицу обнаружено в н.п. Хотын, Иживцы Сторожинецкого района, Юрковке Заставновского района, Каменка Глыбоцкого района, Луковица Глубокского района, Топоривци Новоселицкого района.

UPD: мэр Житомира уточнил, что по состоянию на 12:50 у 2 пациенток, которые были ранее госпитализовни с пневмонией, экспресс-тест подтвердил диагноз COVID 19. Еще ожидаются лабораторное подтверждение.

По его словам, за границу женщины не ездили.

Всего в Житомире трое больных коронавирусом (включая первого пациента).

Что было раньше: За минувшие сутки в Черновицкую областную детскую клиническую больницу госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19.

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Напомним: