Коронавірус: в Україні захворіли вже 84 людини
Станом на 10.00 24 березня в Україні підтвердили 84 випадки захворювання на COVID-19, за добу лабораторно підтвердили 11 нових випадків захворювання, яке спричинив коронавірус.
Джерело: Центр громадського здоров’я України
Дослівно: "За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 84 випадки COVID-19".
Деталі: У ЦГЗ повідомили, що протягом останньої доби зафіксували 11 випадків захворювання: 10 у Київській області, 1 у Тернопільській.
Загалом наразі виявлено випадки:
- Дніпропетровська область — 2;
- Донецька область — 1;
- Житомирська область — 2 (1 летальний);
- Івано-Франківська область — 5 (1 летальний);
- Київ — 29;
- Київська область — 15, з них 10 протягом доби;
- Львівська область — 2;
- Тернопільська область — 2, з яких 1 протягом останньої доби;
- Чернівецька область — 25 (1 летальний);
- Черкаська — 1.
Лабораторія ЦГЗ дослідила більше 860 зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.
Що було раніше: Станом на вечір 23 березня в Україні повідомлялося про 73 випадки захворювання, 3 людини померли, 1 – вилікувалась.
Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика
Передісторія:
- Станом на ранок 24 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
- Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей. Вхід у магазини також буде здійснюватися з обмеженнями: 1 людина на 10 кв.м приміщення.