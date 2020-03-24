Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус: в Україні захворіли вже 84 людини

Вівторок, 24 березня 2020, 09:06
Коронавірус: в Україні захворіли вже 84 людини

Станом на 10.00 24 березня в Україні підтвердили 84 випадки захворювання на COVID-19, за добу лабораторно підтвердили 11 нових випадків захворювання, яке спричинив коронавірус.

Джерело: Центр громадського здоров’я України

Дослівно: "За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 84 випадки COVID-19".

Деталі: У ЦГЗ повідомили, що протягом останньої доби зафіксували 11 випадків захворювання: 10 у Київській області, 1 у Тернопільській. 

Загалом наразі виявлено випадки:

  • Дніпропетровська область — 2;
  • Донецька область — 1;
  • Житомирська область — 2 (1 летальний);
  • Івано-Франківська область — 5 (1 летальний);
  • Київ — 29;
  • Київська область — 15, з них 10 протягом доби;
  • Львівська область — 2;
  • Тернопільська область — 2, з яких 1 протягом останньої доби;
  • Чернівецька область — 25 (1 летальний);
  • Черкаська — 1.

Лабораторія ЦГЗ дослідила більше 860 зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

Що було раніше: Станом на вечір 23 березня в Україні повідомлялося про 73 випадки захворювання, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 

Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: 

  • Станом на ранок 24 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
  • Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей. Вхід у магазини також буде здійснюватися з обмеженнями: 1 людина на 10 кв.м приміщення.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Covid-2019коронавірускарантинУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
Covid-2019
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: