Коронавірус: в Україні захворіли вже 84 людини
Коронавірус: в Україні захворіли 84 людини
Джерело: Центр громадського здоров’я України
Дослівно: "За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 84 випадки COVID-19".
Деталі: У ЦГЗ повідомили, що протягом останньогої доби зафіксували 11 випадків захворювання: 10 у Київській області, 1 у Тернопільській.
Загалом наразі виявлено випадки:
- Дніпропетровська область — 2;
- Донецька область — 1;
- Житомирська область — 2 (1 летальний);
- Івано-Франківська область — 5 (1 летальний);
- Київ — 29;
- Київська область — 15, з них 10 протягом доби;
- Львівська область — 2;
- Тернопільська область — 2, з яких 1 протягом останньої доби;
- Чернівецька область — 25 (1 летальний);
- Черкаська — 1.