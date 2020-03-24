Коронавірус: в Україні захворіли вже 84 людини

Коронавірус: в Україні захворіли 84 людини

Джерело: Центр громадського здоров’я України

Дослівно: "За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 84 випадки COVID-19".

Деталі: У ЦГЗ повідомили, що протягом останньогої доби зафіксували 11 випадків захворювання: 10 у Київській області, 1 у Тернопільській.

Загалом наразі виявлено випадки: