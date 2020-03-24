Коронавірус: в Україні захворіли вже 84 людини

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Вівторок, 24 березня 2020, 10:06

Коронавірус: в Україні захворіли 84 людини

Джерело: Центр громадського здоров’я України

Дослівно: "За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 84 випадки COVID-19".

Деталі: У ЦГЗ повідомили, що протягом останньогої доби зафіксували 11 випадків захворювання: 10 у Київській області, 1 у Тернопільській. 

Загалом наразі виявлено випадки:

  • Дніпропетровська область — 2;
  • Донецька область — 1;
  • Житомирська область — 2 (1 летальний);
  • Івано-Франківська область — 5 (1 летальний);
  • Київ — 29;
  • Київська область — 15, з них 10 протягом доби;
  • Львівська область — 2;
  • Тернопільська область — 2, з яких 1 протягом останньої доби;
  • Чернівецька область — 25 (1 летальний);
  • Черкаська — 1.

Теми: Covid-2019 коронавірус карантин Україна


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