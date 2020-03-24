Коронавірус: в Україні захворіли вже 84 людини

Станом на 10.00 24 березня в Україні підтвердили 84 випадки захворювання на COVID-19, за добу лабораторно підтвердили 11 нових випадків захворювання, яке спричинив коронавірус.

Джерело: Центр громадського здоров’я України

Дослівно: "За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 84 випадки COVID-19".

Деталі: У ЦГЗ повідомили, що протягом останньої доби зафіксували 11 випадків захворювання: 10 у Київській області, 1 у Тернопільській.

Загалом наразі виявлено випадки:

Дніпропетровська область — 2;

Донецька область — 1;

Житомирська область — 2 (1 летальний);

Івано-Франківська область — 5 (1 летальний);

Київ — 29;

Київська область — 15, з них 10 протягом доби;

Львівська область — 2;

Тернопільська область — 2, з яких 1 протягом останньої доби;

Чернівецька область — 25 (1 летальний);

Черкаська — 1.

Лабораторія ЦГЗ дослідила більше 860 зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

Що було раніше: Станом на вечір 23 березня в Україні повідомлялося про 73 випадки захворювання, 3 людини померли, 1 – вилікувалась.

Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: