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У Раді буде ще одна депутатка: ЦВК визнала Світличну обраною

Вівторок, 24 березня 2020, 12:10
У Раді буде ще одна депутатка: ЦВК визнала Світличну обраною

Центральна виборча комісія визнала Юлію Світличну обраною депутаткою Верховної Ради за результатом виборів в одномандатному окрузі №179 у Харківській області.

Джерело: Громадянська мережа "Опора" у Twitter

Дослівно: "ЦВК на підставі протоколу ОВК округу №179 встановила результати голосування на проміжних виборах народного депутата, які відбулись 15 березня 2020 року, та визнала Юлію Світличну обраною депутаткою Верховної Ради. Юлія Світлична набрала 30 194 голоси виборців".

Передісторія:

  • 15 березня в окрузі №179 відбулися проміжні вибори, оскільки обранця від цього округу Олексія Кучера призначили головою Харківської ОДА. 
  • До виборчого бюлетеня було включено 37 кандидатів. Кандидат "Слуги народу" Вікторія Алєксєйчук знялася з виборів на користь Світличної.
  • Юлія Світлична (самовисування) перемогла на проміжних виборах у 179 окрузі в Харківській області з результатом 77,54%.
  • У Харківську ОДА Світличну призначав ще колишній президент Петро Порошенко.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаЦВКвибориХарківська область
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