Центральна виборча комісія визнала Юлію Світличну обраною депутаткою Верховної Ради за результатом виборів в одномандатному окрузі №179 у Харківській області.

Джерело: Громадянська мережа "Опора" у Twitter

Дослівно: "ЦВК на підставі протоколу ОВК округу №179 встановила результати голосування на проміжних виборах народного депутата, які відбулись 15 березня 2020 року, та визнала Юлію Світличну обраною депутаткою Верховної Ради. Юлія Світлична набрала 30 194 голоси виборців".

ЦВК на підставі протоколу ОВК округу №179 встановила результати голосування на проміжних виборах народного депутата, які відбулись 15 березня 2020 року, та визнала Юлію Світличну обраною депутаткою Верховної Ради.



Юлія Світлична набрала 30 194 голоси виборців. — Civil Network OPORA (@opora) March 24, 2020

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