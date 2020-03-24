В Раде будет еще одна депутат: ЦИК признала Светличную избранной

Центральная избирательная комиссия признала Юлию Светличную избранной депутатом Верховной Рады по результатам выборов в одномандатном округе №179 в Харьковской области.

Источник: Гражданская сеть "Опора" в Twitter

Дословно: "ЦИК на основании протокола ОИК округа №179 установила результаты голосования на промежуточных выборах народного депутата, которые состоялись 15 марта 2020 года, и признала Юлию Светличную избранной депутатом Верховной Рады. Юлия Светличная набрала 30194 голоса избирателей".

ЦВК на підставі протоколу ОВК округу №179 встановила результати голосування на проміжних виборах народного депутата, які відбулись 15 березня 2020 року, та визнала Юлію Світличну обраною депутаткою Верховної Ради.



Юлія Світлична набрала 30 194 голоси виборців. — Civil Network OPORA (@opora) March 24, 2020

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