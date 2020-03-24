В Раде будет еще одна депутат: ЦИК признала Светличную избранной
Центральная избирательная комиссия признала Юлию Светличную избранной депутатом Верховной Рады по результатам выборов в одномандатном округе №179 в Харьковской области.
Источник: Гражданская сеть "Опора" в Twitter
Дословно: "ЦИК на основании протокола ОИК округа №179 установила результаты голосования на промежуточных выборах народного депутата, которые состоялись 15 марта 2020 года, и признала Юлию Светличную избранной депутатом Верховной Рады. Юлия Светличная набрала 30194 голоса избирателей".
ЦВК на підставі протоколу ОВК округу №179 встановила результати голосування на проміжних виборах народного депутата, які відбулись 15 березня 2020 року, та визнала Юлію Світличну обраною депутаткою Верховної Ради.— Civil Network OPORA (@opora) March 24, 2020
Юлія Світлична набрала 30 194 голоси виборців.
Предыстория:
- 15 марта в округе №179 состоялись промежуточные выборы, поскольку избранника от этого округа Алексея Кучера назначили главой Харьковской областной госадминистрации.
- В избирательный бюллетень были включены 37 кандидатов. Кандидат "Слуги народа" Виктория Алексейчук снялась с выборов в пользу Светличной.
- Юлия Светличная (самовыдвижение) победила на промежуточных выборах в 179 округе в Харьковской области с результатом 77,54%.
- В Харьковскую ОГА Светличную назначал еще бывший президент Петр Порошенко.