В Раде будет еще одна депутат: ЦИК признала Светличную избранной

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Вторник, 24 марта 2020, 13:10

Центральная избирательная комиссия признала Юлию Светличную избранной депутатом Верховной Рады по результатам выборов в одномандатном округе №179 в Харьковской области.

Источник: Гражданская сеть "Опора" в Twitter

Дословно: "ЦИК на основании протокола ОИК округа №179 установила результаты голосования на промежуточных выборах народного депутата, которые состоялись 15 марта 2020 года, и признала Юлию Светличную избранной депутатом Верховной Рады. Юлия Светличная набрала 30194 голоса избирателей".

Предыстория:

  • 15 марта в округе №179 состоялись промежуточные выборы, поскольку избранника от этого округа Алексея Кучера назначили главой Харьковской областной госадминистрации.
  • В избирательный бюллетень были включены 37 кандидатов. Кандидат "Слуги народа" Виктория Алексейчук снялась с выборов в пользу Светличной.
  • Юлия Светличная (самовыдвижение) победила на промежуточных выборах в 179 округе в Харьковской области с результатом 77,54%.
  • В Харьковскую ОГА Светличную назначал еще бывший президент Петр Порошенко.

Темы: Верховная Рада ЦИК виборы Харьковская область


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