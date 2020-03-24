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Ляшко розказав скільки в Україні апаратів штучної вентиляції легень

Вівторок, 24 березня 2020, 12:52
Ляшко розказав скільки в Україні апаратів штучної вентиляції легень

У лікарнях України є щонайменше 4 тисячі апаратів штучної вентиляції легень, не враховуючи, апарати, які є в операційних відділеннях і приватних клініках.

Джерело: заступник Міністра охорони здоров’я - Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 24 березня

Пряма мова: "Близько 400 апаратів штучної вентиляції легень є у відділеннях інтенсивної терапії інфекційних лікарень.

Близько трьох з половиною тисяч апаратів штучної вентиляції легень є у відділеннях інтенсивної терапії, які згыдно з перспективними планами перепрофілювання лікарень в подальшому можуть використовуватись для надання реанімаційної допомоги хворим на коронавірусну хворобу.

В той же час ще є значна кількість апаратів для штучної вентиляції легень в операційних, які проводили планові операції".

Деталі: Ляшко нагадав, що на період карантину проведення планових операцій заборонено, тому ці апарати також можуть бути використані, якщо виникне така потреба.

Він також зазначив, що багато приватних медичних закладів також переформатовують свої лікарні і виділяють поверхи, бокси і кімнати для можливого прийому клієнтів з коронавірусом.

Відповідаючи на питання про кількість апаратів штучної вентиляції легень, Ляшко наголосив, що не потрібно зосереджувати увагу саме на цих апаратах.

Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Нагадаємо:

  • Станом на 10.00 24 березня в Україні було підтверджено  84 випадки захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 
  • Станом на ранок 24 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

Теми: коронавірусМОЗ
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