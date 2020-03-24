Ляшко рассказал сколько в Украине аппаратов искусственной вентиляции легких

В больницах Украины есть по меньшей мере 4000 аппаратов искусственной вентиляции легких, не учитывая, аппараты, имеющиеся в операционных отделениях и частных клиниках.

Источник: заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 24 марта

Прямая речь: "Около 400 аппаратов искусственной вентиляции легких есть в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц.

Около трех с половиной тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких есть в отделениях интенсивной терапии, которые согласно с перспективнымы планами перепрофилирования больниц в дальнейшем могут использоваться для оказания реанимационной помощи больным коронавирусной болезнью.

В то же время еще есть значительное количество аппаратов для искусственной вентиляции легких в операционных, которые проводили плановые операции".

Детали: Ляшко напомнил, что на период карантина проведение плановых операций запрещено, поэтому эти аппараты также могут быть использованы, если возникнет такая необходимость.

Он также отметил, что многие частные медицинские учреждения также переформатируют свои больницы и выделяют этажи, боксы и комнаты для возможного приема клиентов с коронавирусом.

Отвечая на вопрос о количестве аппаратов искусственной вентиляции легких, Ляшко отметил, что не нужно сосредотачивать внимание именно на этих аппаратах.

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