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Міноборони закликає цивільних з досвідом у медицині долучатись до протидії коронавірусу

Вівторок, 24 березня 2020, 14:44
Міноборони закликає цивільних з досвідом у медицині долучатись до протидії коронавірусу

Міністерство оборони України звертається до військовослужбовців запасу, волонтерів, інших небайдужих громадян, які мають відповідний досвід роботи у медичній сфері, до спільної боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Під час пандемії закладам охорони здоров’я України, у тому числі Міністерства оборони і Збройних Сил, потрібна будь-яка посильна допомога від фахівців молодшого медичного персоналу та лікарів".

Деталі: Міністерство оборони України звертається до військовослужбовців запасу, волонтерів, інших небайдужих громадян, які мають відповідний досвід роботи у медичній сфері, а також студентів-медиків, зокрема інтернів, які перебувають на заочній формі навчання та студентів 5-6 курсів до спільної роботи з випадками і підозрами на коронавірусну інфекцію.

Як сказано у повідомленні, для медичної служби Збройних Сил на даний час важлива мобілізація не лише матеріальних, а передусім людських ресурсів. Міністерство потребує громадян, які мають досвід роботи за напрямами епідеміологія, інфекційні хвороби, анестезіологія, фармація, терапія та представників інших дефіцитних та вузькопрофільних медичних спеціальностей.

Громадянам, які зголосяться долучитися до боротьби з епідемією коронавірусу, пропонують заповнити відповідну форму.

В Міноборони зазначають, що Збройні Сили України виступають активним суб’єктом протистояння коронавірусу в державі — зокрема, військово-транспортний літак Повітряних Сил Іл-76МД доправив в Україну з КНР партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції та засоби, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19.

У той же час в Міноборони нагадали, що армія має найбільший досвід співпраці з військовослужбовцями запасу, волонтерами, простими громадянами в умовах, коли потреба у такій співпраці під час російської агресії на сході України стояла найбільш гостро.

Знати більше: Скільки хворих на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Станом на 24 березня в Україні було підтверджено 97 випадків захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 
  • Станом на ранок 24 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусМіноборониволонтери
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