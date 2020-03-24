Минобороны призывает гражданских с опытом в медицине приобщаться к борьбе с коронавирусом
Министерство обороны Украины обращается к военнослужащим запаса, волонтерам, другим неравнодушным гражданам, которые имеют соответствующий опыт работы в медицинской сфере, к совместной борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Источник: пресс-служба Минобороны
Дословно: "Во время пандемии учреждениям здравоохранения Украины, в том числе Министерства обороны и Вооруженных Сил, нужна любая посильная помощь от специалистов младшего медицинского персонала и врачей".
Детали: Министерство обороны Украины обращается к военнослужащим запаса, волонтерам, другим неравнодушным гражданам, которые имеют соответствующий опыт работы в медицинской сфере, а также студентам-медикам, в том числе интернам, которые находятся на заочной форме обучения и студентам 5-6 курсов к совместной работе со случаями и подозрениями на коронавирусную инфекцию.
Как сказано в сообщении, для медицинской службы Вооруженных Сил в настоящее время важна мобилизация не только материальных, но прежде всего человеческих ресурсов. Министерство нуждается в гражданах, которые имеют опыт работы по направлениям эпидемиология, инфекционные болезни, анестезиология, фармация, терапия и представителей других дефицитных и узкопрофильных медицинских специальностей.
Гражданам, которые согласятся присоединиться к борьбе с эпидемией коронавируса, предлагают заполнить соответствующую форму.
В Минобороны отмечают, что Вооруженные Силы Украины выступают активным субъектом противостояния коронавирусу в государстве - в частности, военно-транспортный самолет Воздушных Сил Ил-76МД доставил в Украину из КНР партию тестов для выявления коронавирусной инфекции и средства, необходимые для борьбы с распространением COVID - 19.
В то же время в Минобороны напомнили, что армия имеет наибольший опыт сотрудничества с военнослужащими запаса, волонтерами, простыми гражданами в условиях, когда потребность в таком сотрудничестве во время российской агрессии на востоке Украины стояла наиболее остро.
Знать больше: Сколько больных COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- По состоянию на 24 марта в Украине подтверждено 97 случаев заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 - вылечился.
- По состоянию на утро 24 марта от коронавируса во всем мире вылечились 101 344 человека, умерли 16 572 человека. С момента распространения болезни зарегистрировали 381 293 случая инфицирования.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.