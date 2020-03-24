Бойовики ОРДЛО не пропускають спостерігачів та місцевих жителів – прикордонники

Бойовики з 21 березня не пропустили 29 осіб через лінію розмежування – зокрема, міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ та людей, які зареєстровані на окупованій території і прямують додому.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: ДПСУ зазначає, що в районі операції Об’єднаних сил діють тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування для недопущення поширення коронавірусної інфекції, проте в критичних обставинах командувач ОС приймає окремі рішення щодо пропуску осіб через лінію розмежування.

Від початку обмежувальних заходів прийнято 429 таких рішень.

Дослівно: "Однак, починаючи з 21 березня, прикордонники в КПВВ фіксують припинення проросійськими збройними формування пропуску через лінію розмежування осіб та транспортних засобів.

Так, особам, стосовно яких керівництвом Об’єднаних сил було прийнято окремі рішення щодо пропуску, проросійські бойовики відмовляли у в’їзді на тимчасово окуповану територію України без пояснення причин та повертали їх у так звану "сіру зону".

За вказаний період прикордонниками забезпечено повернення на контрольовану територію України 29 таких осіб, серед яких люди мали в тому числі і документи з зареєстрованим місцем проживання на тимчасово окупованій території.

Крім того, військовослужбовцями Донецького прикордонного загону в КПВВ "Новотроїцьке" та "Гнутове" зафіксовані випадки обмеження російсько-окупаційними військами доступу на тимчасово окуповану територію України патрулів СММ ОБСЄ. При цьому найманці країни-агресора роз’яснень щодо причин відмови у доступі не надавали.

Тому громадянам, у яких виникає надзвичайна потреба у перетині лінії розмежування до тимчасово окупованої території України, варто пам’ятати, що навіть за умови вагомих підстав перетин лінії розмежування через припинення пропуску окупаційною владою не гарантується".