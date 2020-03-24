Боевики ОРДЛО не пропускают наблюдателей и местных жителей – пограничники

Боевики с 21 марта не пропустили 29 человек через линию разграничения – в частности, международных наблюдателей миссии ОБСЕ и людей, которые зарегистрированы на оккупированной территории и направляются домой.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: ГПСУ отмечает, что в районе операции Объединенных сил действуют временные ограничения на пересечение линии разграничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции, однако в критических обстоятельствах командующий ОС принимает отдельные решения о пропуске людей через линию разграничения.

С начала ограничительных мер принято 429 таких решения.

Дословно: "Однако, начиная с 21 марта, пограничники в КПВВ фиксируют прекращение пророссийскими вооруженными формированиями пропуска через линию разграничения лиц и транспортных средств.

Так, лицам, в отношении которых руководством Объединенных сил было принято отдельные решения по пропуску, пророссийские боевики отказывали во въезде на временно оккупированную территорию Украины без объяснения причин и возвращали их в так называемую "серую зону".

За указанный период пограничниками обеспечено возвращение на контролируемую территорию Украины 29 таких лиц, среди которых люди,, которые имели в том числе и документы с зарегистрированным местом жительства на временно оккупированной территории.

Кроме того, военнослужащими Донецкого пограничного отряда в КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово" зафиксированы случаи ограничения российско-оккупационными войсками доступа на временно оккупированную территорию Украины патрулей СММ ОБСЕ. При этом наемники страны-агрессора разъяснений о причинах отказа в доступе не предоставляли.

Поэтому гражданам, у которых возникает чрезвычайная потребность в пересечении линии разграничения с временно оккупированной территорией Украины, следует помнить, что даже при условии веских оснований пересечение линии разграничения из-за прекращения пропуска оккупационной властью не гарантируется".

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