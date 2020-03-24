Українці дотримуються не всіх заходів боротьби з коронавірусом
Незважаючи на високий рівень стурбованості і підтримку запроваджених обмежувальних заходів у зв’язку із ризиком поширення коронавірусу, українці дотримуються не всіх правил карантину.
Джерело: опитування КМІС
Деталі: За даними дослідження, рекомендацію "виходити з дому тільки в разі крайньої необхідності" ніколи не дотримуються чи рідко дотримуються 15% опитаних (завжди дотримуються 39%),
Не одягають маску в громадських місцях 47% (з них 23% через нестачу масок, а 14% вважають непотрібним), завжди одягають 23%.
Рекомендацію не користуватися громадським транспортом не виконують 20% .
Рекомендацію дезінфікувати мобільний та інші речі, повернувшись додому, не виконують чи рідко виконують 37% (завжди виконують 31%).
Рекомендацію "Торкатися кнопок ліфта і ручок дверей в рукавичках або серветкою" не виконують чи рідко виконують 54% (завжди виконують 21%).
Часто і ретельно миють руки майже всі, рідко виконують це лише 3%, виконують 97%, з них 73% завжди
Не уникають чи рідко уникають контакту з іншими людьми 20% (завжди уникають 26%)
При цьому найбільше українців турбують проблеми здоров’я близьких (65%) і свого здоров’я (32%).
Опитування проводилось з 21 до 24 березня 2020 року на онлайн панелі Inpoll. Всього було опитано 402 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (на підконтрольних територіях) за квотною вибіркою, що репрезентативна для міського населення України віком від 18 років, що користуються Інтернетом (приблизно 80% міського населення).
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Нагадаємо:
- Станом на 24 березня в Україні було підтверджено 97 випадків захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась.
- Станом на ранок 24 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.