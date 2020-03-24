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Опитування: Не всі українці дотримуються заходів боротьби з коронавірусом

Вівторок, 24 березня 2020, 17:17
Опитування: Не всі українці дотримуються заходів боротьби з коронавірусом

Незважаючи на високий рівень стурбованості і підтримку запроваджених обмежувальних заходів у зв’язку із ризиком поширення коронавірусу, не всі українці дотримуються заходів боротьби з коронавірусом.

Джерело: опитування КМІС

Деталі: За даними дослідження, рекомендацію "виходити з дому тільки в разі крайньої необхідності" ніколи не дотримуються чи рідко дотримуються 15% опитаних (завжди дотримуються 39%), 

Не одягають маску в громадських місцях 47%  (з них 23% через нестачу масок, а 14% вважають непотрібним), завжди одягають 23%.

Рекомендацію не користуватися громадським транспортом не виконують 20% .

Рекомендацію дезінфікувати мобільний та інші речі, повернувшись додому, не виконують чи рідко виконують 37% (завжди виконують 31%).

Рекомендацію "Торкатися кнопок ліфта і ручок дверей в рукавичках або серветкою" не виконують чи рідко виконують 54% (завжди виконують 21%).

Часто і ретельно миють руки майже всі, рідко виконують це лише 3%, виконують 97%, з них 73% завжди

Не уникають чи рідко уникають контакту з іншими людьми 20% (завжди уникають 26%)

При цьому найбільше українців турбують проблеми здоров’я близьких (65%) і свого здоров’я (32%).

 

Опитування проводилось з 21 до 24 березня 2020 року на онлайн панелі Inpoll.    Всього було опитано 402 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (на підконтрольних територіях) за квотною вибіркою, що репрезентативна для міського населення України віком від 18 років, що користуються Інтернетом (приблизно 80% міського населення).

Знати більше: Скільки хворих на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Станом на 24 березня в Україні було підтверджено 97 випадків захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 
  • Станом на ранок 24 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинопитуваннякоронавірусукраїнці
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