Незважаючи на високий рівень стурбованості і підтримку запроваджених обмежувальних заходів у зв’язку із ризиком поширення коронавірусу, не всі українці дотримуються заходів боротьби з коронавірусом.

Джерело: опитування КМІС

Деталі: За даними дослідження, рекомендацію "виходити з дому тільки в разі крайньої необхідності" ніколи не дотримуються чи рідко дотримуються 15% опитаних (завжди дотримуються 39%),

Не одягають маску в громадських місцях 47% (з них 23% через нестачу масок, а 14% вважають непотрібним), завжди одягають 23%.

Рекомендацію не користуватися громадським транспортом не виконують 20% .

Рекомендацію дезінфікувати мобільний та інші речі, повернувшись додому, не виконують чи рідко виконують 37% (завжди виконують 31%).

Рекомендацію "Торкатися кнопок ліфта і ручок дверей в рукавичках або серветкою" не виконують чи рідко виконують 54% (завжди виконують 21%).

Часто і ретельно миють руки майже всі, рідко виконують це лише 3%, виконують 97%, з них 73% завжди

Не уникають чи рідко уникають контакту з іншими людьми 20% (завжди уникають 26%)

При цьому найбільше українців турбують проблеми здоров’я близьких (65%) і свого здоров’я (32%).

Опитування проводилось з 21 до 24 березня 2020 року на онлайн панелі Inpoll. Всього було опитано 402 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (на підконтрольних територіях) за квотною вибіркою, що репрезентативна для міського населення України віком від 18 років, що користуються Інтернетом (приблизно 80% міського населення).

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