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Опрос: Не все украинцы соблюдают меры борьбы с коронавирусом

Вторник, 24 марта 2020, 17:17
Опрос: Не все украинцы соблюдают меры борьбы с коронавирусом

Несмотря на высокий уровень обеспокоенности и поддержку введенных ограничительных мер в связи с риском распространения коронавируса, украинцы соблюдают не все меры борьбы с коронавирусом.

Источник: опрос КМИС

Детали: По данным исследования, рекомендации "выходить из дома только в случае крайней необходимости" никогда не придерживаются или редко придерживаются 15% опрошенных (всегда придерживаются 39%),

Не надевают маску в общественных местах 47% (из них 23% из-за нехватки масок, а 14% считают ненужным), всегда надевают 23%.

Рекомендацию не пользоваться общественным транспортом не выполняют 20%.

Рекомендации дезинфицировать мобильный и другие вещи, вернувшись домой, не выполняют или редко выполняют 37% (всегда выполняют 31%).

Рекомендацию "Прикасаться к кнопкам лифта и ручек дверей в перчатках или салфеткой" не выполняют или редко выполняют 54% (всегда выполняют 21%).

Часто и тщательно моют руки почти все, редко выполняют это лишь 3%, выполняют 97%, из них 73% всегда

Не избегают или редко избегают контакта с другими людьми 20% (всегда избегают 26%)

При этом больше всего украинцев беспокоят проблемы здоровья близких (65%) и своего здоровья (32%).

 

Опрос проводился с 21 по 24 марта 2020 на онлайн панели Inpoll. Всего было опрошено 402 респондента, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях) по квотной выборке, репрезентативной для городского населения Украины в возрасте от 18 лет, пользуются Интернетом (около 80% городского населения).

Знать больше: Сколько больных COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • По состоянию на 24 марта в Украине подтверждено  97 случаев заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 - вылечился.
  • По состоянию на утро 24 марта от коронавируса во всем мире вылечились 101 344 человека, умерли 16 572 человека. С момента распространения болезни зарегистрировали 381 293 случая инфицирования.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

Темы: карантинопроскоронавирусукраинцы
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