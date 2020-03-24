Большинство украинцев не соблюдают правила карантина
Несмотря на высокий уровень обеспокоенности и поддержку введенных ограничительных мер в связи с риском распространения коронавируса, большинство украинский не соблюдаются карантина.
Источник: опрос КМИС
Детали: По данным исследования, рекомендации "выходить из дома только в случае крайней необходимости" никогда не придерживаются или редко придерживаются 15% опрошенных (всегда придерживаются 39%),
Не надевают маску в общественных местах 47% (из них 23% из-за нехватки масок, а 14% считают ненужным), всегда надевают 23%.
Рекомендацию не пользоваться общественным транспортом не выполняют 20%.
Рекомендации дезинфицировать мобильный и другие вещи, вернувшись домой, не выполняют или редко выполняют 37% (всегда выполняют 31%).
Рекомендацию "Прикасаться к кнопкам лифта и ручек дверей в перчатках или салфеткой" не выполняют или редко выполняют 54% (всегда выполняют 21%).
Часто и тщательно моют руки почти все, редко выполняют это лишь 3%, выполняют 97%, из них 73% всегда
Не избегают или редко избегают контакта с другими людьми 20% (всегда избегают 26%)
При этом больше всего украинцев беспокоят проблемы здоровья близких (65%) и своего здоровья (32%).
Опрос проводился с 21 по 24 марта 2020 на онлайн панели Inpoll. Всего было опрошено 402 респондента, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях) по квотной выборке, репрезентативной для городского населения Украины в возрасте от 18 лет, пользуются Интернетом (около 80% городского населения).
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Напомним:
- По состоянию на 24 марта в Украине подтверждено 97 случаев заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 - вылечился.
- По состоянию на утро 24 марта от коронавируса во всем мире вылечились 101 344 человека, умерли 16 572 человека. С момента распространения болезни зарегистрировали 381 293 случая инфицирования.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.