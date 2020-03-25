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У принца Чарльза виявили вірус Covid-19

Середа, 25 березня 2020, 11:53
У принца Чарльза виявили вірус Covid-19
royal.uk

У Великобританії у принца Уельського Чарльза виявили коронавірусну хворобу COVID 19.

Джерело: The Guardian

Деталі: Тест принца Чарльза на коронавірус дав позитивний результат, повідомили в резиденції членів британської королівської сім'ї (Clarence House).

У 71-річного принца Уельського спостерігаються легкі симптоми, "але в решті він залишається здоровим", заявили там.

Герцогиню Корнуольську, Каміллу, також перевірили – у неї вірусу не виявили.

З'ясувати, від кого принц заразився вірусом, неможливо через велику кількість обов'язків, які він виконував у своїй публічній ролі в останні тижні, йдеться в повідомленні.

Лікарі вважають, що найраніше, коли спадкоємець британської корони міг заразитися, було 13 березня.

Королеву, свою матір, востаннє він бачив 12 березня. Букінгемський палац запевнив, що "її Величність Королева залишається здоровою". Але не відомо, чи перевіряли 93-річну Єлизавету II на коронавірус.

Усі високопоставлені члени королівської сім'ї були разом 9 березня на святкуванні Дня Співдружності.

Останній публічний захід принца Чарльза відбувся 12 березня. Відтоді він проводив приватні зустрічі.

Як повідомляється, принц Уельський зараз перебуває "в хорошому настрої" і продовжує працювати.

Відповідно до урядових та медичних рекомендацій, принц і герцогиня на даний час самоізолюються вдома у Шотландії. 

Дружина Чарльза перебуває окремо від принца у Біркхоллі. Ізоляція триватиме 14 днів.

Тести проводили в Абердінширі.

Передісторія:

  • 19 березня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про закриття шкіл через поширення коронавірусу.. 23 березня він повідомив, що британці зобов'язані перебувати вдома, виходячи на вулицю тільки в крайніх і чітко визначених випадках.
  • 93-річна королева Великої Британії Єлизавета ІІ переїхала з Букінгемського палацу у Віндзорський замок і звернулася до громадян у зв’язку з коронавірусом.
  • Прем’єр Джонсон сподівався "переломити хід" боротьби з коронавірусом у найближчі 12 тижнів.
  • Водночас на випадок хвороби Джонсона та його заступників Домініка Рааба призначили "вцілілим наступником" ("designated survivor").
  • Згідно з моделюванням дослідників Оксфордського університету, у Британії новим коронавірусом вже могла заразитися половина населення.

Знати більше: Скільки людей захворіли COVID 19 в Україні та світі

Українська правда, доповнено

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Теми: коронавірусCovid-2019Велика Британіяепідеміясвіт
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