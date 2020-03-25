У принца Чарльза виявили вірус Covid-19

У Великобританії у принца Уельського Чарльза виявили коронавірусну хвороба COVID 19.

Джерело: The Guardian

Деталі: Тест принца Чарльза на коронавірус дав позитивний результат, повідомили в резиденції членів британської королівської сім'ї (Clarence House).

У принца Уельського спостерігаються легкі симптоми, "але в решті він залишається здоровим", заявили там.

Герцогиню Корнуольську, Каміллу, також перевірили – у неї вірусу не виявили.

Відповідно до урядових та медичних рекомендацій, принц і герцогиня на даний час самоізолюється вдома у Шотландії.

Тест проводили в Абердінширі.

З'ясувати, від кого принц заразився вірусом, неможливо через велику кількість обов'язків, які він виконував у своїй публічній ролі в останні тижні, йдеться в повідомленні.