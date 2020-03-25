У принца Чарльза обнаружили вирус Covid-19
В Великобритании у принца Уэльского Чарльза обнаружили коронавирусную болезнь COVID 19.
Источник: The Guardian
Детали: Тест принца Чарльза на коронавирус дал положительный результат, сообщили в резиденции членов британской королевской семьи (Clarence House).
У принца Уэльского наблюдаются легкие симптомы, "но в остальном он остается здоровым", заявили там.
Герцогиню Корнуольскую, Камиллу, также проверили – у нее вируса не обнаружили.
В соответствии с правительственными и медицинскими рекомендациями, принц и герцогиня в настоящее время самоизолируются дома в Шотландии.
Тест проводили в Абердиншире.
Выяснить, от кого принц заразился вирусом, невозможно из-за большого количества обязательств, которые он выполнял в своей публичной роли в последние недели, говорится в сообщении.