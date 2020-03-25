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У принца Чарльза обнаружили вирус Covid-19

Среда, 25 марта 2020, 11:53
У принца Чарльза обнаружили вирус Covid-19
royal.uk

В Великобритании у принца Уэльского Чарльза обнаружили коронавирусную болезнь COVID 19.

Источник: The Guardian

Детали: Тест принца Чарльза на коронавирус дал положительный результат, сообщили в резиденции членов британской королевской семьи (Clarence House).

У 71-летнего принца Уэльского наблюдаются легкие симптомы, "но в остальном он остается здоровым", заявили там.

Герцогиню Корнуольскую, Камиллу, также проверили – у нее вируса не обнаружили.

Выяснить, от кого принц заразился вирусом, невозможно из-за большого количества обязательств, которые он выполнял в своей публичной роли в последние недели, говорится в сообщении.

Врачи считают, что самое раннее, когда наследник британской короны мог заразиться, было 13 марта.

Королеву, свою мать, в последний раз он видел 12 марта. Букингемский дворец заверил, что "ее Величество Королева остается здоровой". Но не известно, проверяли ли 93-летнюю Елизавету II на коронавирус.

Все высокопоставленные члены королевской семьи были вместе 9 марта на праздновании Дня Содружества.

Последнее публичное мероприятие принца Чарльза состоялось 12 марта. С тех пор он проводил частные встречи.

Как сообщается, принц Уэльский сейчас пребывает "в хорошем настроении" и продолжает работать.

В соответствии с правительственными и медицинскими рекомендациями, принц и герцогиня в настоящее время самоизолируются дома в Шотландии. 

Супруга Чарльза находится отдельно от принца в Биркхолле. Изоляция продлится 14 дней.

Тесты проводили в Абердиншире.

Предыстория:

  • 19 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о закрытии школ из-за распространения коронавируса. 23 марта он сообщил, что британцы обязаны находиться дома, выходя на улицу только в крайних и четко определенных случаях.
  • 93-летняя королева Великобритании Елизавета II переехала из Букингемского дворца в Виндзорский замок и обратилась к гражданам в связи с коронавирусом.
  • Премьер Джонсон надеялся "переломить ход" борьбы с коронавирусом в ближайшие 12 недель.
  • В то же время на случай болезни Джонсона и его заместителей Доминика Рааба назначили "уцелевшим преемником" ("designated survivor").
  • Согласно моделированием исследователей Оксфордского университета, в Британии новым коронавирусом уже могла заразиться половина населения.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Украинская правда, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019Великобританияэпидемиямир
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