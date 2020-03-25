У принца Чарльза обнаружили вирус Covid-19

В Великобритании у принца Уэльского Чарльза обнаружили коронавирусную болезнь COVID 19.

Источник: The Guardian

Детали: Тест принца Чарльза на коронавирус дал положительный результат, сообщили в резиденции членов британской королевской семьи (Clarence House).

У принца Уэльского наблюдаются легкие симптомы, "но в остальном он остается здоровым", заявили там.

Герцогиню Корнуольскую, Камиллу, также проверили – у нее вируса не обнаружили.

В соответствии с правительственными и медицинскими рекомендациями, принц и герцогиня в настоящее время самоизолируются дома в Шотландии.

Тест проводили в Абердиншире.

Выяснить, от кого принц заразился вирусом, невозможно из-за большого количества обязательств, которые он выполнял в своей публичной роли в последние недели, говорится в сообщении.