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У співробітника апарату уряду РФ коронавірус – росЗМІ

Четвер, 26 березня 2020, 14:17
У співробітника апарату уряду РФ коронавірус – росЗМІ

У одного із співробітників апарату уряду Росії виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.

Джерело: співрозмовники в уряді РФ, пише "Медуза"

Дослівно: "Позитивний результат тесту прийшов 25 березня, хворобу співробітник переносить без симптомів, але на роботу з 26 березня не ходить, уточнив один зі співрозмовників".

Деталі: Джерело близьке до уряду РФ заявило, що не всі контакти хворого перевірили, однак інше джерело в уряді розповіло, що це поки не діагноз, а лише підозра.

У прес-службі оперативного штабу в РФ журналістам відповіли, що не мають інформації про хворого.

Відзначається, що засідання уряду Росії 26 березня відбулося у звичайному режимі.

Що було раніше: 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення коронавірусу.

З 27 березня Росія припинить регулярне і чартерне авіасполучення з іншими країнами, за винятком польотів, пов'язаних із поверненням російських громадян, і польотів за окремими рішеннями уряду РФ.

Також в РФ рекомендується тимчасово призупинити проведення "дозвільних, розважальних, видовищних, культурних, фізкультурних, спортивних, виставкових, просвітницьких, рекламних та інших подібних заходів із очною присутністю громадян".

Відвідування розважальних центрів, нічних клубів, кінотеатрів, дитячих ігрових кімнат і т.п. рекомендується призупинити, а куріння кальянів у ресторанах, барах, кафе – заборонити.

Передісторія: 

  • За інформацією центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, наразі в РФ виявили 840 випадків захворювання на коронавірус, 3 людей померли.
  • З 18 березня РФ ввела обмежувальні заходи щодо в'їзду іноземців на свою територію - вони діятимуть до 1 травня.
  • Росія і Білорусь призупинили залізничне сполучення з Україною, Молдовою та Латвією з 17 березня. 
  • Посольство Росії в Україні приймає заявки на евакуацію громадян РФ, які не мають можливості самостійно повернутися на батьківщину у зв'язку з закриттям міжнародного регулярного пасажирського сполучення.
  • 23 березня Росія вирішила не закривати повітряні пункти пропуску через кордон для громадян країн СНД, а також самопроголошених Абхазії та Південної Осетії. Це стосуватиметься і громадян України.

Теми: РосіявладакоронавірусCovid-2019Путін
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