У сотрудника аппарата правительства РФ коронавирус – росСМИ

У одного из сотрудников аппарата правительства России обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Источник: собеседники в правительстве РФ, пишет "Медуза"

Дословно: "Положительный результат теста пришел 25 марта, болезнь сотрудник переносит без симптомов, но на работу с 26 марта не ходит, уточнил один из собеседников".

Детали: Источник близкий к правительству РФ заявил, что не все контакты заболевшего проверили, однако другой источник в правительстве рассказал, что это пока не диагноз, а лишь подозрение.

В пресс-службе оперативного штаба журналистам ответили, что не располагают информацией о заболевшем.

Отмечается, что заседание правительства РФ 26 марта прошло в обычном режиме.

Что было раньше: 25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

С 27 марта РФ прекратит регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением полётов, связанных с возвращением российских граждан и полётов по отдельным решениям правительства России.

Также в РФ рекомендуется временно приостановить проведение "досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан".

Посещение развлекательных центров, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и т.п. рекомендуется приостановить, а курение кальянов в ресторанах, барах, кафе – запретить.

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