У сотрудника аппарата правительства РФ коронавирус – росСМИ
У одного из сотрудников аппарата правительства России обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Источник: собеседники в правительстве РФ, пишет "Медуза"
Дословно: "Положительный результат теста пришел 25 марта, болезнь сотрудник переносит без симптомов, но на работу с 26 марта не ходит, уточнил один из собеседников".
Детали: Источник близкий к правительству РФ заявил, что не все контакты заболевшего проверили, однако другой источник в правительстве рассказал, что это пока не диагноз, а лишь подозрение.
В пресс-службе оперативного штаба журналистам ответили, что не располагают информацией о заболевшем.
Отмечается, что заседание правительства РФ 26 марта прошло в обычном режиме.
Что было раньше: 25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
С 27 марта РФ прекратит регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением полётов, связанных с возвращением российских граждан и полётов по отдельным решениям правительства России.
Также в РФ рекомендуется временно приостановить проведение "досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан".
Посещение развлекательных центров, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и т.п. рекомендуется приостановить, а курение кальянов в ресторанах, барах, кафе – запретить.
Предыстория:
- По информации центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, сейчас в РФ обнаружили 840 случаев заболевания коронавирусом, 3 человек умерли.
- С 18 марта РФ ввела ограничительные меры по въезду иностранцев на свою территорию - они будут действовать до 1 мая.
- Россия и Беларусь приостанавили железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта.
- Посольство России в Украине принимает заявки на эвакуацию граждан РФ, не имеющих возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием международного регулярного пассажирского сообщения.
- 23 марта Россия решила не закрывать воздушные пункты пропуска через границу для граждан стран СНГ, а также самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Это будет касаться и граждан Украины.