У сотрудника аппарата правительства РФ коронавирус – росСМИ

6242 просмотра
Четверг, 26 марта 2020, 15:17

У одного из сотрудников аппарата правительства России обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Источник: собеседники в правительстве РФ, пишет "Медуза"

Дословно: "Положительный результат теста пришел 25 марта, болезнь сотрудник переносит без симптомов, но на работу с 26 марта не ходит, уточнил один из собеседников".

Детали: Источник близкий к правительству РФ заявил, что не все контакты заболевшего проверили, однако другой источник в правительстве рассказал, что это пока не диагноз, а лишь подозрение.

В пресс-службе оперативного штаба журналистам ответили, что не располагают информацией о заболевшем.

Отмечается, что заседание правительства РФ 26 марта прошло в обычном режиме.

Что было раньше: 25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

С 27 марта РФ прекратит регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением полётов, связанных с возвращением российских граждан и полётов по отдельным решениям правительства России.

Также в РФ рекомендуется временно приостановить проведение "досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан".

Посещение развлекательных центров, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и т.п. рекомендуется приостановить, а курение кальянов в ресторанах, барах, кафе – запретить.

Предыстория:

  • По информации центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, сейчас в РФ обнаружили 840 случаев заболевания коронавирусом, 3 человек умерли. 
  • С 18 марта РФ ввела ограничительные меры по въезду иностранцев на свою территорию - они будут действовать до 1 мая. 
  • Россия и Беларусь приостанавили железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта. 
  • Посольство России в Украине принимает заявки на эвакуацию граждан РФ, не имеющих возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием международного регулярного пассажирского сообщения.
  • 23 марта Россия решила не закрывать воздушные пункты пропуска через границу для граждан стран СНГ, а также самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Это будет касаться и граждан Украины.

Темы: Росcия власть коронавирус Covid-2019 Путин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Россия против Украины: Это война на выживание не только для нас, но и для Путина 26 марта 2020, 16:00
Россия взялась за борьбу с COVID 19: прекращает полеты и развлечения 26 марта 2020, 08:44
80% российской помощи Италии бесполезны для борьбы с COVID-19 – La Stampa 26 марта 2020, 08:13
Все новости
Главные новости
Учебный год в Украине закончится 1 июля для всех, кроме выпускников
На Черниговщине первый случай инфицирования Covіd-19
В Испании смертность от коронавируса снизилась впервые за неделю
Кличко: Зеленский обещал отменить приказы о VIP-палатах
Все новости
здоровье

Длительное сидение нам вредит. Почему и что с этим делать

мнение

Почему комнатные растения не приносят вам пользы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!