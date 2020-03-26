Коронавірус: 100 тисяч тест-систем ПЛР доставлять в Україну із Південної Кореї

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Четвер, 26 березня 2020, 19:11

Президент Володимир Зеленський каже, що забезпечення України усім необхідним для боротьби з коронавірусом триває у режимі 24 на 7, а літаки за допомогою будуть літати постійно.

Джерело: відеозвернення глави держави, показане по ТБ

Пряма мова: "Вночі ми очікуємо із Південної Кореї літак, який має доставити 100 тисяч тест-систем ПЛР. Завтра - чекаємо прибуття з Китаю близько двохсот тисяч спеціальних медичних респіраторів, захисні костюми для лікарів, сто тисяч ПЛР-тестів, апарати Штучної вентиляції легень, велику кількість масок для аптек.

Після повернення, відстію та відпочинку екіпажу, літак одразу вилетить в Китай за наступною партією. І подальша доставка буде здійснюватися саме в такому режимі".

Деталі: Крім того президент зазначив, що в Україні запущено виробництво багаторазових захисних костюмів, і вже через три доби буде готова перша партія. Сьогодні в регіони України відправляється десять тисяч захисних респіраторів.

Більше п’яти мільйонів одноразових рукавичок вночі доставлять в області, разом з необхідними витратними матеріалами для апаратів ШВЛ та іншого медичного обладнання.

За словами Зеленського, в кожну обласну лабораторії розподілені необхідні реагенти, для того що здійснювати ПЛР-діагностику на місцях.

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Передісторія: 

  • За інформацією центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, станом на 26 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 118 245 осіб, померли 22 169 людей. З часу поширення хвороби зареєстрували 491 623 випадки інфікування. 
  • В Україні виявили 162 випадки захворювання COVID-19, 5 людей померли, 1 – вилікувалась.
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин у країні до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні.
  • Через коронавірус міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 23 березня у Києві приземлився військовий літак Іл-76, який спецрейсом з Китаю привіз в Україну медичні засоби для боротьби з COVID-19. В Україну доставили 250 тисяч швидких тестів і 521 систему проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, апарати штучної вентиляції легень, 500 тисяч тришарових масок.

Українська правда
Теми: коронавірус Зеленський карантин


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