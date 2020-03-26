Коронавірус: 100 тисяч тест-систем ПЛР доставлять в Україну із Південної Кореї

Президент Володимир Зеленський каже, що забезпечення України усім необхідним для боротьби з коронавірусом триває у режимі 24 на 7, а літаки за допомогою будуть літати постійно.

Джерело: відеозвернення глави держави, показане по ТБ

Пряма мова: "Вночі ми очікуємо із Південної Кореї літак, який має доставити 100 тисяч тест-систем ПЛР. Завтра - чекаємо прибуття з Китаю близько двохсот тисяч спеціальних медичних респіраторів, захисні костюми для лікарів, сто тисяч ПЛР-тестів, апарати Штучної вентиляції легень, велику кількість масок для аптек.

Після повернення, відстію та відпочинку екіпажу, літак одразу вилетить в Китай за наступною партією. І подальша доставка буде здійснюватися саме в такому режимі".

Деталі: Крім того президент зазначив, що в Україні запущено виробництво багаторазових захисних костюмів, і вже через три доби буде готова перша партія. Сьогодні в регіони України відправляється десять тисяч захисних респіраторів.

Більше п’яти мільйонів одноразових рукавичок вночі доставлять в області, разом з необхідними витратними матеріалами для апаратів ШВЛ та іншого медичного обладнання.

За словами Зеленського, в кожну обласну лабораторії розподілені необхідні реагенти, для того що здійснювати ПЛР-діагностику на місцях.

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