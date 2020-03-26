Коронавирус: 100 тысяч тест-систем ПЦР доставят в Украину из Южной Кореи

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Четверг, 26 марта 2020, 19:11

Президент Владимир Зеленский говорит, что обеспечение Украины всем необходимым для борьбы с коронавирусом проходит в режиме 24 на 7, а самолеты с помощью будут летать постоянно.

Источник: видеообращение главы государства, показанное по ТВ

Прямая речь: "Ночью мы ожидаем из Южной Кореи самолет, который должен доставить 100 тысяч тест-систем ПЦР. Завтра - ждем прибытия из Китая около двухсот тысяч специальных медицинских респираторов, защитные костюмы для врачей, сто тысяч ПЦР-тестов, аппарат искусственной вентиляции легких , большое количество масок для аптек.

По возвращении, отстою самолета и отдыха экипажа, самолет сразу вылетит в Китай за следующей партией. И дальнейшая доставка будет осуществляться именно в таком режиме".

Детали: Кроме того, президент отметил, что в Украине запущено производство многоразовых защитных костюмов, и уже через трое суток будет готова первая партия. Сегодня в регионы Украины отправляется десять тысяч защитных респираторов.

Более пяти миллионов одноразовых перчаток ночью доставят в области, вместе с необходимыми расходными материалами для аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования.

По словам Зеленского, в каждую областную лаборатории распределены необходимые реагенты, для того что осуществлять ПЦР-диагностику на местах.

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Напомним:

  • По информации центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, по состоянию на 26 марта от коронавируса во всем мире вылечились 118 245 человек, умерли 22 169 человек. С момента распространения болезни зарегистрировали 491 623 случаев инфицирования. 
  • В Украине обнаружили 162 случая заболевания COVID-19, 5 человек погибли, 1 - вылечился.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин в стране до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.
  • Из-за коронавируса города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

Украинская правда
Темы: коронавирус Зеленский карантин


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