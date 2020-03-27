У Росії вже понад 1000 хворих COVID-19

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П'ятниця, 27 березня 2020, 12:10

Число тих, хто заразився новою коронавірусною інфекцією в Росії, виросло за останню добу на 196 і зараз становить 1036 осіб.

Джерело: російське видання ТАСС

Дослівно: "У Російській Федерації на сьогоднішній день наростаючим підсумком зареєстровано 1 036 випадків коронавірусної інфекції в 58 регіонах".

Деталі: За інформацією оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом в РФ, видужали наразі 45 осіб.

Відзначається, що також зафіксовано ще один летальний випадок у Москві.

Всього з початку епідемії в РФ загинули троє людей.

Що було раніше: 26 березня, за інформацією джерел "Медузи", в одного із співробітників апарату уряду Росії виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.

25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення коронавірусу.

З 27 березня Росія припинить регулярне і чартерне авіасполучення з іншими країнами, за винятком польотів, пов'язаних із поверненням російських громадян, і польотів за окремими рішеннями уряду РФ.

Також в РФ рекомендується тимчасово призупинити проведення "дозвільних, розважальних, видовищних, культурних, фізкультурних, спортивних, виставкових, просвітницьких, рекламних та інших подібних заходів із очною присутністю громадян".

Відвідування розважальних центрів, нічних клубів, кінотеатрів, дитячих ігрових кімнат і т.п. рекомендується призупинити, а куріння кальянів у ресторанах, барах, кафе – заборонити.

Передісторія: 

  • З 18 березня РФ ввела обмежувальні заходи щодо в'їзду іноземців на свою територію - вони діятимуть до 1 травня.
  • Росія і Білорусь призупинили залізничне сполучення з Україною, Молдовою та Латвією з 17 березня. 
  • Посольство Росії в Україні приймає заявки на евакуацію громадян РФ, які не мають можливості самостійно повернутися на батьківщину у зв'язку з закриттям міжнародного регулярного пасажирського сполучення.
  • 23 березня Росія вирішила не закривати повітряні пункти пропуску через кордон для громадян країн СНД, а також самопроголошених Абхазії та Південної Осетії. Це стосуватиметься і громадян України.

Теми: Росія коронавірус Covid-2019


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