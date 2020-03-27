У Росії вже понад 1000 хворих COVID-19

Число тих, хто заразився новою коронавірусною інфекцією в Росії, виросло за останню добу на 196 і зараз становить 1036 осіб.

Джерело: російське видання ТАСС

Дослівно: "У Російській Федерації на сьогоднішній день наростаючим підсумком зареєстровано 1 036 випадків коронавірусної інфекції в 58 регіонах".

Деталі: За інформацією оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом в РФ, видужали наразі 45 осіб.

Відзначається, що також зафіксовано ще один летальний випадок у Москві.

Всього з початку епідемії в РФ загинули троє людей.

Що було раніше: 26 березня, за інформацією джерел "Медузи", в одного із співробітників апарату уряду Росії виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.

25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення коронавірусу.

З 27 березня Росія припинить регулярне і чартерне авіасполучення з іншими країнами, за винятком польотів, пов'язаних із поверненням російських громадян, і польотів за окремими рішеннями уряду РФ.

Також в РФ рекомендується тимчасово призупинити проведення "дозвільних, розважальних, видовищних, культурних, фізкультурних, спортивних, виставкових, просвітницьких, рекламних та інших подібних заходів із очною присутністю громадян".

Відвідування розважальних центрів, нічних клубів, кінотеатрів, дитячих ігрових кімнат і т.п. рекомендується призупинити, а куріння кальянів у ресторанах, барах, кафе – заборонити.

Передісторія: