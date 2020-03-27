На Буковині з лікарні виписали ще двох людей, які мали COVID 19

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П'ятниця, 27 березня 2020, 15:09

У Чернівецькій області з інфекційного відділення лікарні виписали двох пацієнтів, які одужали від коронавірусної хвороби COVID 19.

Джерело: Чернівецька обласна державна адміністрація у Facebook

Дослівно: "Сьогодні з інфекційного відділення виписали двох пацієнтів, які одужали від коронавірусу. Одну дитину виписали з лікарні вчора ввечері".

Деталі: Вранці у п’ятницю заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що 4 людини одужали від коронавірусної хвороби – усі в Чернівецькій області. Зокрема, це було троє дорослих і дитина. Очікувалося, що впродовж дня можуть виписати ще п’яту людину.

За даними Чернівецької ОДА, станом на 13:00 п’ятниці, 27 березня, стан хворих на коронавірус буковинців, які перебувають у обласній клінічній лікарні, за добу не погіршився.

Але у Чернівецькій міській лікарні №1 перебуває важкий пацієнт із підозрою на COVID-19. Він на "кисневій дотації". Результати його аналізів очікують увечері 27 березня.

Теми: коронавірус Covid-2019


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