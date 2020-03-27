На Буковині з лікарні виписали ще двох людей, які мали COVID 19 – ОДА
У Чернівецькій області з інфекційного відділення лікарні виписали двох пацієнтів, які одужали від коронавірусної хвороби COVID 19.
Джерело: Чернівецька обласна державна адміністрація у Facebook
Дослівно: "Сьогодні з інфекційного відділення виписали двох пацієнтів, які одужали від коронавірусу. Одну дитину виписали з лікарні вчора ввечері".
Деталі: Вранці у п’ятницю заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що 4 людини одужали від коронавірусної хвороби: троє дорослих і дитина з Чернівецької області. Очікувалося, що впродовж дня можуть виписати ще п’яту людину.
За даними Чернівецької ОДА, станом на 13:00 п’ятниці, 27 березня, стан хворих на коронавірус буковинців, які перебувають у обласній клінічній лікарні, за добу не погіршився.
Але у Чернівецькій міській лікарні №1 перебуває важкий пацієнт із підозрою на COVID-19. Він на "кисневій дотації". Результати його аналізів очікують увечері 27 березня.
Передісторія:
- 11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусної хвороби COVID 19. Зараз її епіцентром є вже не Китай, а Європа (особливо Італія з 80,5 тисяч випадків) та США (майже 86 тисяч випадків).
- В Україні зафіксовано вже 226 випадків захворювання на COVID 19, у світі – понад 549,6 тисяч. У світі померли від ускладнень коронавірусу 24 863 людини, в Україні зафіксовано 5 смертей.
- В Україні з 12 березня оголошено карантин, його продовжено вже до 24 квітня. Влада передбачила покарання за порушення правил карантину.. Громадянм радять залишатися вдома, щоб знизити темпи поширення інфекції.
- Із вечора 27 березня Україна закриває кордон навіть для своїх громадян.
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