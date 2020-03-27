У Чернівецькій області з інфекційного відділення лікарні виписали двох пацієнтів, які одужали від коронавірусної хвороби COVID 19.

Джерело: Чернівецька обласна державна адміністрація у Facebook

Дослівно: "Сьогодні з інфекційного відділення виписали двох пацієнтів, які одужали від коронавірусу. Одну дитину виписали з лікарні вчора ввечері".

Деталі: Вранці у п’ятницю заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що 4 людини одужали від коронавірусної хвороби: троє дорослих і дитина з Чернівецької області. Очікувалося, що впродовж дня можуть виписати ще п’яту людину.

За даними Чернівецької ОДА, станом на 13:00 п’ятниці, 27 березня, стан хворих на коронавірус буковинців, які перебувають у обласній клінічній лікарні, за добу не погіршився.

Але у Чернівецькій міській лікарні №1 перебуває важкий пацієнт із підозрою на COVID-19. Він на "кисневій дотації". Результати його аналізів очікують увечері 27 березня.

Передісторія:

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусної хвороби COVID 19. Зараз її епіцентром є вже не Китай, а Європа (особливо Італія з 80,5 тисяч випадків) та США (майже 86 тисяч випадків).

В Україні зафіксовано вже 226 випадків захворювання на COVID 19, у світі – понад 549,6 тисяч. У світі померли від ускладнень коронавірусу 24 863 людини, в Україні зафіксовано 5 смертей.

В Україні з 12 березня оголошено карантин, його продовжено вже до 24 квітня. Влада передбачила покарання за порушення правил карантину.. Громадянм радять залишатися вдома, щоб знизити темпи поширення інфекції.

Із вечора 27 березня Україна закриває кордон навіть для своїх громадян.

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