В Черновцах из больницы выписали еще двух людей, у которых была COVID 19
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Пятница, 27 марта 2020, 15:09
В Черновцах из инфекционного отделения городской больницы выписали двух пациентов, которые выздоровели от коронавирусной болезни COVID 19, – таким образом выздоровели уже 6 человек.
Источник: Черновицкая областная государственная администрация в Facebook
Дословно: "Сегодня из инфекционного отделения выписали двух пациентов, которые выздоровели от коронавируса. Одного ребенка выписали из больницы вчера вечером".
Дополняется...
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