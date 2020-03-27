В Черновцах из больницы выписали еще двух людей, у которых была COVID 19

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Пятница, 27 марта 2020, 15:09

В Черновцах из инфекционного отделения городской больницы выписали двух пациентов, которые выздоровели от коронавирусной болезни COVID 19, – таким образом выздоровели уже 6 человек.

Источник: Черновицкая областная государственная администрация в Facebook

Дословно: "Сегодня из инфекционного отделения выписали двух пациентов, которые выздоровели от коронавируса. Одного ребенка выписали из больницы вчера вечером".

Дополняется...

Темы: коронавирус Covid-2019


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