В Черновицкой области из инфекционного отделения больницы выписали двух пациентов, которые выздоровели от коронавирусной болезни COVID 19.

Источник: Черновицкая областная государственная администрация в Facebook

Дословно: "Сегодня из инфекционного отделения выписали двух пациентов, которые выздоровели от коронавируса. Одного ребенка выписали из больницы вчера вечером".

Детали: Утром в пятницу заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что 4 человека выздоровели от коронавирусной болезни: трое взрослых и ребенок из Черновицкой области. Ожидалось, что в течение дня могут выписать еще пятого человека.

По данным Черновицкой ОГА, по состоянию на 13:00 пятницы, 27 марта, состояние больных коронавирусом буковинцев, которые находятся в областной клинической больнице, за сутки не ухудшилось.

Но в Черновицкой городской больнице №1 находится тяжелый пациент с подозрением на COVID-19. Он на "кислородной дотации". Результаты его анализов ожидают вечером 27 марта.

Предыстория:

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной болезни COVID 19. Сейчас ее эпицентром является уже не Китай, а Европа (особенно Италия с 80,5 тысяч случаев) и США (почти 86 тысяч случаев).

В Украине зафиксировано уже 226 случаев заболевания COVID 19, в мире – более 549,6 тысяч. В мире умерли от осложнений после коронавируса 24 863 человека, в Украине зафиксировано 5 смертей.

В Украине с 12 марта объявлен карантин, он был продлен уже до 24 апреля. Власти предусмотрели наказания за нарушение правил карантина. Гражданам советуют оставаться дома, чтобы снизить темпы распространения инфекции.

С вечера 27 марта Украина закрывает границу даже для своих граждан.

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