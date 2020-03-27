Підтверджено 5 випадків Covid-19 на Сумщині, один летальний

На Сумщині лабораторно підтверджено 5 випадків захворювання на Covid-19, з них один, у Конотопі, – летальний.

Джерело: головний інфекціоніст Сумської області Ірина Троцька під час брифінгу 27 березня, яку цитує Укрінформ.

Пряма мова: "Станом на 27 березня 2020 року на Сумщині лабораторно підтверджено 5 випадків захворювань на Covid-19, з них один –летальний.

Померла жінка з Конотопського району, у якої тест ПЛР дав позитивний результат. Чотири інші особи у стабільному стані, захворювання наразі без ускладнень".

Деталі: За її інформацією, з цих чотирьох осіб двоє контактували з померлою. Це жителі Конотопського району, які знаходяться на самоізоляції.

Ще два випадки захворювання на Covid-19 підтверджено у місті Суми, одна особа госпіталізована до Сумської обласної інфекційної клінічної лікарні, інша знаходиться на самоізоляції.

Мер Конотопа заявив, що померла в Конотопі від коронавірусу жінка контактувала щонайменше з 70 людьми, оскільки надавала послуги з біоенергетичного лікування.

Троцька зазначила, що місцевими органами влади, медичними працівниками спільно з представниками Національної поліції України визначаються усі контактні особи пацієнтів з встановленим діагнозом Covid-19.

На сьогодні під підозрою на Covid-19 в Сумській області перебувають 11 осіб, з них 8 – на самоізоляції.

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