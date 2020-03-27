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Підтверджено 5 випадків Covid-19 на Сумщині, один летальний

П'ятниця, 27 березня 2020, 14:56
Підтверджено 5 випадків Covid-19 на Сумщині, один летальний

На Сумщині лабораторно підтверджено 5 випадків захворювання на Covid-19, з них один, у Конотопі, – летальний.

Джерело: головний інфекціоніст Сумської області Ірина Троцька під час брифінгу 27 березня, яку цитує Укрінформ.

Пряма мова: "Станом на 27 березня 2020 року на Сумщині лабораторно підтверджено 5 випадків захворювань на Covid-19, з них один –летальний.

Померла жінка з Конотопського району, у якої тест ПЛР дав позитивний результат. Чотири інші особи у стабільному стані, захворювання наразі без ускладнень".

Деталі: За її інформацією, з цих чотирьох осіб двоє контактували з померлою. Це жителі Конотопського району, які знаходяться на самоізоляції.

Ще два випадки захворювання на Covid-19 підтверджено у місті Суми, одна особа госпіталізована до Сумської обласної інфекційної клінічної лікарні, інша знаходиться на самоізоляції.

Мер Конотопа заявив, що померла в Конотопі від коронавірусу жінка контактувала щонайменше з 70 людьми, оскільки надавала послуги з біоенергетичного лікування.

Троцька зазначила, що місцевими органами влади, медичними працівниками спільно з представниками Національної поліції України визначаються усі контактні особи пацієнтів з встановленим діагнозом Covid-19.

На сьогодні під підозрою на Covid-19 в Сумській області перебувають 11 осіб, з них 8 – на самоізоляції.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Передісторія:

  • 11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусної хвороби COVID 19. Зараз її епіцентром є вже не Китай, а Європа (особливо Італія з 80,5 тисяч випадків) та США (майже 86 тисяч випадків).
  • В Україні зафіксовано вже 226 випадків захворювання на COVID 19, у світі – понад 549,6 тисяч. У світі померли від ускладнень коронавірусу 24 863 людини, в Україні зафіксовано 5 смертей.
  • В Україні з 12 березня оголошено карантин, його продовжено вже до 24 квітня. Влада передбачила покарання за порушення правил карантину.. Громадянм радять залишатися вдома, щоб знизити темпи поширення інфекції.
  • Із вечора 27 березня Україна закриває кордон навіть для своїх громадян.

Теми: Сумська областькоронавірус
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