Подтверждено 5 случаев Covid-19 в Сумской области, один летальный

На Сумщине лабораторно подтверждено 5 случаев заболевания Covid-19, из них один, в Конотопе, - летальный.

Источник: главный инфекционист Сумской области Ирина Троцкая во время брифинга 27 марта, которую цитирует Укринформ.

Прямая речь: "По состоянию на 27 марта 2020 годf на Сумщине лабораторно подтверждено 5 случаев заболеваний Covid-19, из них один -летальний.

Умерла женщина из Конотопского района, у которой тест ПЦР дал положительный результат. Четыре других человека в стабильном состоянии, заболевание пока без осложнений".

Детали: По ее информации, из этих четырех человек двое контактировали с умершей. Это жители Конотопского района, которые находятся на самоизоляции.

Еще два случая заболевания Covid-19 подтверждены в городе Сумы, один человек госпитализирован в Сумскую областную инфекционную клиническую больницу, другой находится на самоизоляции.

Состояние всех больных стабильное.

Мэр Конотопа заявил, что умерла в Конотопе от коронавируса женщина контактировала по меньшей мере с 70 людьми, поскольку предоставляла услуги по биоэнергетического лечения.

Троцкая отметила, что местными органами власти, медицинскими работниками совместно с представителями Национальной полиции Украины определяются все контактные лица пациентов с установленным диагнозом Covid-19.

На сегодня под подозрением на Covid-19 в Сумской области находятся 11 человек, из них 8 - на самоизоляции.

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