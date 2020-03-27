Подтверждено 5 случаев Covid-19 в Сумской области, один летальный
На Сумщине лабораторно подтверждено 5 случаев заболевания Covid-19, из них один, в Конотопе, - летальный.
Источник: главный инфекционист Сумской области Ирина Троцкая во время брифинга 27 марта, которую цитирует Укринформ.
Прямая речь: "По состоянию на 27 марта 2020 годf на Сумщине лабораторно подтверждено 5 случаев заболеваний Covid-19, из них один -летальний.
Умерла женщина из Конотопского района, у которой тест ПЦР дал положительный результат. Четыре других человека в стабильном состоянии, заболевание пока без осложнений".
Детали: По ее информации, из этих четырех человек двое контактировали с умершей. Это жители Конотопского района, которые находятся на самоизоляции.
Еще два случая заболевания Covid-19 подтверждены в городе Сумы, один человек госпитализирован в Сумскую областную инфекционную клиническую больницу, другой находится на самоизоляции.
Состояние всех больных стабильное.
Мэр Конотопа заявил, что умерла в Конотопе от коронавируса женщина контактировала по меньшей мере с 70 людьми, поскольку предоставляла услуги по биоэнергетического лечения.
Троцкая отметила, что местными органами власти, медицинскими работниками совместно с представителями Национальной полиции Украины определяются все контактные лица пациентов с установленным диагнозом Covid-19.
На сегодня под подозрением на Covid-19 в Сумской области находятся 11 человек, из них 8 - на самоизоляции.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире
Предыстория:
- 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной болезни COVID 19. Сейчас ее эпицентром является уже не Китай, а Европа (особенно Италия с 80,5 тысяч случаев) и США (почти 86 тысяч случаев).
- В Украине зафиксировано уже 226 случаев заболевания COVID 19, в мире – более 549,6 тысяч. В мире умерли от осложнений после коронавируса 24 863 человека, в Украине зафиксировано 5 смертей.
- В Украине с 12 марта объявлен карантин, он был продлен уже до 24 апреля. Власти предусмотрели наказания за нарушение правил карантина. Гражданам советуют оставаться дома, чтобы снизить темпы распространения инфекции.
- С вечера 27 марта Украина закрывает границу даже для своих граждан.