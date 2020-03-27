Подтверждено 5 случаев Covid-19 в Сумской области, один летальный

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Пятница, 27 марта 2020, 15:56

На Сумщине лабораторно подтверждено 5 случаев заболевания Covid-19, из них один, в Конотопе, - летальный.

Источник: главный инфекционист Сумской области Ирина Троцкая во время брифинга 27 марта, которую цитирует Укринформ.

Прямая речь: "По состоянию на 27 марта 2020 годf на Сумщине лабораторно подтверждено 5 случаев заболеваний Covid-19, из них один -летальний.

Умерла женщина из Конотопского района, у которой тест ПЦР дал положительный результат. Четыре других человека в стабильном состоянии, заболевание пока без осложнений".

Детали: По ее информации, из этих четырех человек двое контактировали с умершей. Это жители Конотопского района, которые находятся на самоизоляции.

Еще два случая заболевания Covid-19 подтверждены в городе Сумы, один человек госпитализирован в Сумскую областную инфекционную клиническую больницу, другой находится на самоизоляции.

Состояние всех больных стабильное.

Мэр Конотопа заявил, что умерла в Конотопе от коронавируса женщина контактировала по меньшей мере с 70 людьми, поскольку предоставляла услуги по биоэнергетического лечения.

Троцкая отметила, что местными органами власти, медицинскими работниками совместно с представителями Национальной полиции Украины определяются все контактные лица пациентов с установленным диагнозом Covid-19.

На сегодня под подозрением на Covid-19 в Сумской области находятся 11 человек, из них 8 - на самоизоляции.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Предыстория:

  • 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной болезни COVID 19. Сейчас ее эпицентром является уже не Китай, а Европа (особенно Италия с 80,5 тысяч случаев) и США (почти 86 тысяч случаев).
  • В Украине зафиксировано уже 226 случаев заболевания COVID 19, в мире – более 549,6 тысяч. В мире умерли от осложнений после коронавируса 24 863 человека, в Украине зафиксировано 5 смертей.
  • В Украине с 12 марта объявлен карантин, он был продлен уже до 24 апреля. Власти предусмотрели наказания за нарушение правил карантина. Гражданам советуют оставаться дома, чтобы снизить темпы распространения инфекции.
  • С вечера 27 марта Украина закрывает границу даже для своих граждан.

Темы: Сумская область коронавирус


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