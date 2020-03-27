На Львівщині запустять масове тестування людей на коронавірус

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П'ятниця, 27 березня 2020, 16:27

Львівська обласна державна адміністрація спільно зі львівським IT-кластером впроваджує програму масового тестування населення на коронавірус.

Джерело: голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький у Facebook

Пряма мова: "Вдячний за небайдужість і соціальну відповідальність Львівському ІТ кластеру. З їхньої ініціативи було створено проект "United for health".

Першим етапом проекту був збір коштів на закупівлю першої партії тестів.

Наступний етап проекту – збір даних та інформації (це дасть можливість прогнозувати ситуацію в місті та області надалі – передбачити піки спалаху, завантаженість медиків, тощо) та запуск масового тестування населення на коронавірус".

Деталі: Керівник Львівської ОДА наголосив, що зараз активно розробляють алгоритм та правила такого тестування.

Передбачаю, що перші масові тестування буде проведено з середини наступного тижня.

Першими тестування пройдуть ті, хто нещодавно повернувся із-за кордону або мав контакт із підтвердженими хворими на коронавірус.

Козицький зазначив, що провести таке тестування – справа не одного дня, і на це знадобиться немало зусиль, але це допоможе зберегти здоров’я і життя мільйонів українців.

Передісторія:

  • 11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусної хвороби COVID 19. Зараз її епіцентром є вже не Китай, а Європа (особливо Італія з 80,6 тисяч випадків) та США (86 тисяч випадків).
  • В Україні зафіксовано вже 226 випадків захворювання на COVID 19, у світі – понад 553 тисяч. У світі померли від ускладнень коронавірусу понад 25 тисяч осіб, в Україні зафіксовано 5 смертей.
  • В Україні з 12 березня оголошено карантин, його продовжено вже до 24 квітня. Влада передбачила покарання за порушення правил карантину.. Громадянм радять залишатися вдома, щоб знизити темпи поширення інфекції.
  • Із вечора 27 березня Україна закриває кордон навіть для своїх громадян.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Теми: коронавірус Covid-2019 Львівщина здоров'я


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