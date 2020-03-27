На Львівщині запустять масове тестування людей на коронавірус

Львівська обласна державна адміністрація спільно зі львівським IT-кластером впроваджує програму масового тестування населення на коронавірус.

Джерело: голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький у Facebook

Пряма мова: "Вдячний за небайдужість і соціальну відповідальність Львівському ІТ кластеру. З їхньої ініціативи було створено проект "United for health".

Першим етапом проекту був збір коштів на закупівлю першої партії тестів.

Наступний етап проекту – збір даних та інформації (це дасть можливість прогнозувати ситуацію в місті та області надалі – передбачити піки спалаху, завантаженість медиків, тощо) та запуск масового тестування населення на коронавірус".

Деталі: Керівник Львівської ОДА наголосив, що зараз активно розробляють алгоритм та правила такого тестування.

Передбачаю, що перші масові тестування буде проведено з середини наступного тижня.

Першими тестування пройдуть ті, хто нещодавно повернувся із-за кордону або мав контакт із підтвердженими хворими на коронавірус.

Козицький зазначив, що провести таке тестування – справа не одного дня, і на це знадобиться немало зусиль, але це допоможе зберегти здоров’я і життя мільйонів українців.

Передісторія:

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусної хвороби COVID 19. Зараз її епіцентром є вже не Китай, а Європа (особливо Італія з 80,6 тисяч випадків) та США (86 тисяч випадків).

В Україні зафіксовано вже 226 випадків захворювання на COVID 19, у світі – понад 553 тисяч. У світі померли від ускладнень коронавірусу понад 25 тисяч осіб, в Україні зафіксовано 5 смертей.

В Україні з 12 березня оголошено карантин, його продовжено вже до 24 квітня. Влада передбачила покарання за порушення правил карантину.. Громадянм радять залишатися вдома, щоб знизити темпи поширення інфекції.

Із вечора 27 березня Україна закриває кордон навіть для своїх громадян.

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