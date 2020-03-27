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На Львівщині запустять масове тестування людей на коронавірус

П'ятниця, 27 березня 2020, 15:27
На Львівщині запустять масове тестування людей на коронавірус

Львівська обласна державна адміністрація спільно зі львівським IT-кластером впроваджує програму масового тестування населення на коронавірус.

Джерело: голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький у Facebook

Пряма мова: "Вдячний за небайдужість і соціальну відповідальність Львівському ІТ кластеру. З їхньої ініціативи було створено проект "United for health".

Першим етапом проекту був збір коштів на закупівлю першої партії тестів.

Наступний етап проекту – збір даних та інформації (це дасть можливість прогнозувати ситуацію в місті та області надалі – передбачити піки спалаху, завантаженість медиків, тощо) та запуск масового тестування населення на коронавірус".

Деталі: Керівник Львівської ОДА наголосив, що зараз активно розробляють алгоритм та правила такого тестування.

Передбачаю, що перші масові тестування буде проведено з середини наступного тижня.

Першими тестування пройдуть ті, хто нещодавно повернувся із-за кордону або мав контакт із підтвердженими хворими на коронавірус.

Козицький зазначив, що провести таке тестування – справа не одного дня, і на це знадобиться немало зусиль, але це допоможе зберегти здоров’я і життя мільйонів українців.

Довідково: За даними Львівської ОДА, в області станом на ранок 27 березня було зафіксовано 3 випадки захворювання на COVID 19. Одна особа перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Із 22:30 четверга до 8-ї ранку п’ятниці у Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 2 осіб – із Борислава та Мостиська.

Станом на той час на Львівщині з підозрою на COVID-19 було 115 осіб (загалом зверталася з підозрою 151 людина, у 6 осіб виявили грип, у 36 пацієнтів не підтвердили діагноз коронавірус).

За даними лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я ОДА з епідеміології Наталії Тімко, на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебувало на той час 55 осіб. На самоізоляції перебували 58 осіб.

Передісторія:

  • 11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусної хвороби COVID 19. Зараз її епіцентром є вже не Китай, а Європа (особливо Італія з 80,6 тисячами випадків) та США (86 тисяч випадків).
  • В Україні зафіксовано вже 226 випадків захворювання на COVID 19, у світі – понад 553 тисячі. У світі померли від ускладнень коронавірусу понад 25 тисяч осіб, в Україні зафіксовано 5 смертей.
  • В Україні з 12 березня оголошено карантин, його продовжено вже до 24 квітня. Влада передбачила покарання за порушення правил карантину.. Громадянм радять залишатися вдома, щоб знизити темпи поширення інфекції.
  • Із вечора 27 березня Україна закриває кордон навіть для своїх громадян.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019ЛьвівщинаITздоров'я
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