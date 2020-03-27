Во Львовской области запустят массовое тестирование людей на коронавирус

Львовская областная государственная администрация совместно со львовским IT-кластером внедряет программу массового тестирования населения на коронавирус.

Источник: глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий в Facebook

Прямая речь: "Благодарен за неравнодушие и социальную ответственность Львовскому IT кластеру. По их инициативе был создан проект "United for health".

Первым этапом проекта был сбор средств на закупку первой партии тестов.

Следующий этап проекта – сбор данных и информации (это даст возможность прогнозировать ситуацию в городе и области в дальнейшем – предсказать пики вспышки, загруженность медиков и т.д.) и запуск массового тестирования населения на коронавирус".

Детали: Руководитель Львовской ОГА отметил, что сейчас активно разрабатывают алгоритм и правила такого тестирования.

Предполагается, что первые массовые тестирования будут проведены с середины следующей недели.

Первыми тестирование пройдут те, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с подтвержденными больными коронавирусом.

Козицкий отметил, что провести такое тестирование – дело не одного дня, и на это понадобится немало усилий, но это поможет сохранить здоровье и жизни миллионов украинцев.

Справка: По данным Львовской ОГА, в области по состоянию на утро 27 марта было зафиксировано 3 случая заболевания COVID 19. Один человек находится в отделении интенсивной терапии.

С 22:30 четверга до 8 утра пятницы во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились еще 2 человек – из Борислава и Мостиска.

По состоянию на то время на Львовщине с подозрением на COVID-19 было 115 человек (всего обращалась с подозрением 151 человек, у 6 человек обнаружили грипп, у 36 пациентов не подтвердили диагноз коронавирус).

По данным врача-эпидемиолога Львовской областной инфекционной клинической больницы, главного внештатного специалиста департамента здравоохранения ОГА по эпидемиологии Натальи Тимко, на лечении в областной инфекционной клинической больнице находилось на тот момент 55 человек. На самоизоляции находились 58 человек.

Предыстория:

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной болезни COVID 19. Сейчас ее эпицентром является уже не Китай, а Европа (особенно Италия с 80,6 тысячами случаев) и США (86 тысяч случаев).

В Украине зафиксировано уже 226 случаев заболевания COVID 19, в мире – более 553 тысяч. В мире умерли от осложнений после коронавируса более 25 тысяч лиц, в Украине зафиксировано 5 смертей.

В Украине с 12 марта объявлен карантин, он был продлен уже до 24 апреля. Власти предусмотрели наказания за нарушение правил карантина. Гражданам советуют оставаться дома, чтобы снизить темпы распространения инфекции.

С вечера 27 марта Украина закрывает границу даже для своих граждан.

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