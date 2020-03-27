Во Львовской области запустят массовое тестирование людей на коронавирус

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Пятница, 27 марта 2020, 16:27

Львовская областная государственная администрация совместно со львовским IT-кластером внедряет программу массового тестирования населения на коронавирус.

Источник: глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий в Facebook

Прямая речь: "Благодарен за неравнодушие и социальную ответственность Львовскому IT кластеру. По их инициативе был создан проект "United for health".

Первым этапом проекта был сбор средств на закупку первой партии тестов.

Следующий этап проекта – сбор данных и информации (это даст возможность прогнозировать ситуацию в городе и области в дальнейшем – предсказать пики вспышки, загруженность медиков и т.д.) и запуск массового тестирования населения на коронавирус".

Детали: Руководитель Львовской ОГА отметил, что сейчас активно разрабатывают алгоритм и правила такого тестирования.

Предполагается, что первые массовые тестирования будут проведены с середины следующей недели.

Первыми тестирование пройдут те, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с подтвержденными больными коронавирусом.

Козицкий отметил, что провести такое тестирование – дело не одного дня, и на это понадобится немало усилий, но это поможет сохранить здоровье и жизни миллионов украинцев.

Предыстория:

  • 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной болезни COVID 19. Сейчас ее эпицентром является уже не Китай, а Европа (особенно Италия с 80,6 тысяч случаев) и США (86 тысяч случаев).
  • В Украине зафиксировано уже 226 случаев заболевания COVID 19, в мире – более 553 тысяч. В мире умерли от осложнений после коронавируса более 25 тысяч лиц, в Украине зафиксировано 5 смертей.
  • В Украине с 12 марта объявлен карантин, он был продлен уже до 24 апреля. Власти предусмотрели наказания за нарушение правил карантина. Гражданам советуют оставаться дома, чтобы снизить темпы распространения инфекции.
  • С вечера 27 марта Украина закрывает границу даже для своих граждан.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Темы: коронавирус Covid-2019 Львовщина здоровье


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