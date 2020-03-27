Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хворий на СOVID-19 начальник поліції Києва працює дистанційно – Кличко

П'ятниця, 27 березня 2020, 16:06
Хворий на СOVID-19 начальник поліції Києва працює дистанційно – Кличко

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко, який захворів на короновірус, почувається нормально, лікується і дистанційно працює

Джерело: пресслужба Віталія Кличка, яка цитує його коментар в ефірі телеканалу ZIK

Пряма мова: "Справді, кілька співробітників поліції Києва, в тому числі і начальник поліції міста пан Крищенко, захворіли на коронавірус. Я спілкувався з ним телефоном. Він перебуває у бадьорому настрої і продовжує виконувати свої обов’язки дистанційно".

Деталі: Він нагадав, що місто підготувало 7 опорних лікарень, які, в разі потреби, можуть приймати хворих на коронавірус. В цих медзакладах розгорнули близько 500 ліжок. А у випадку екстреної необхідності, Київ може розгорнути 7 тисяч додаткових ліжок.

Кличко висловив надію, що такого сценарію не відбудеться. Він закликав киян дотримуватися правил і рекомендацій тимчасових обмежень. І без нагальної потреби не виходити на вулиці.

Що було раніше: У начальника поліції Києва Андрія Крищенка, трьох поліцейських та одного курсанта підтвердився позитивний діагноз на коронавірус.

27 березня очільник Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці зафіксовано вже 55 людей, вражених коронавірусом.

За словами Кличка, наразі протестовано більше 1500 киян. 32 зразки ще перевіряються.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Передісторія: 

  • Станом на 27 березня від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження Covid-19.
  • За минулу добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання на Covid-19, у цілому у країні вже 226 громадян заразилися коронавірусом Sars CoV 2.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Останні новини
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: