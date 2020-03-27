Хворий на СOVID-19 начальник поліції Києва працює дистанційно – Кличко

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П'ятниця, 27 березня 2020, 17:06

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко, який захворів на короновірус, почувається нормально, лікується і дистанційно працює

Джерело: пресслужба Віталія Кличка, яка цитує його коментар в ефірі телеканалу ZIK

Пряма мова: "Справді, кілька співробітників поліції Києва, в тому числі і начальник поліції міста пан Крищенко, захворіли на коронавірус. Я спілкувався з ним телефоном. Він перебуває у бадьорому настрої і продовжує виконувати свої обов’язки дистанційно".

Деталі: Він нагадав, що місто підготувало 7 опорних лікарень, які, в разі потреби, можуть приймати хворих на коронавірус. В цих медзакладах розгорнули близько 500 ліжок. А у випадку екстреної необхідності, Київ може розгорнути 7 тисяч додаткових ліжок.

Кличко висловив надію, що такого сценарію не відбудеться. Він закликав киян дотримуватися правил і рекомендацій тимчасових обмежень. І без нагальної потреби не виходити на вулиці.

Що було раніше: У начальника поліції Києва Андрія Крищенка, трьох поліцейських та одного курсанта підтвердився позитивний діагноз на коронавірус.

27 березня очільник Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці зафіксовано вже 55 людей, вражених коронавірусом.

За словами Кличка, наразі протестовано більше 1500 киян. 32 зразки ще перевіряються.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Передісторія: 

  • Станом на 27 березня від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження Covid-19.
  • За минулу добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання на Covid-19, у цілому у країні вже 226 громадян заразилися коронавірусом Sars CoV 2.



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