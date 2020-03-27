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Больной СOVID-19 начальник полиции Киева работает дистанционно - Кличко

Пятница, 27 марта 2020, 16:06
Больной СOVID-19 начальник полиции Киева работает дистанционно - Кличко

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко, который заболел короновирусом, чувствует себя нормально, лечится и дистанционно работает.

Источник: пресс-служба Виталия Кличко, которая цитирует его комментарий в эфире телеканала ZIK

Прямая речь: "Действительно, несколько сотрудников полиции Киева, в том числе и начальник полиции города господин Крищенко, заболели коронавирусом. Я общался с ним по телефону. Он находится в бодром настроении и продолжает выполнять свои обязанности дистанционно".

Детали: Он напомнил, что город подготовил 7 опорных больниц, которые, в случае необходимости, могут принимать больных коронавирусом. В этих медучреждениях развернули около 500 коек. А в случае экстренной необходимости, Киев может развернуть 7000 дополнительных кроватей.

Кличко выразил надежду, что такого сценария не произойдет. Он призвал киевлян соблюдать правила и рекомендации временных ограничений. И без необходимости не выходить на улицы.

Что было раньше: У начальника полиции Киева Андрея Крищенко, трех полицейских и одного курсанта подтвердился положительный диагноз на коронавирус.

27 марта глава Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице зафиксировано уже 55 человек, пораженных коронавирусом.

По словам Кличко, пока протестировано более 1500 киевлян. 32 образца еще проверяются.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Предыстория: 

  • По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения Covid-19.
  • За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания Covid-19, в целом в Украине уже 226 граждан заразились коронавирусом Sars CoV 2.

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