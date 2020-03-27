Больной СOVID-19 начальник полиции Киева работает дистанционно - Кличко

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко, который заболел короновирусом, чувствует себя нормально, лечится и дистанционно работает.

Источник: пресс-служба Виталия Кличко, которая цитирует его комментарий в эфире телеканала ZIK

Прямая речь: "Действительно, несколько сотрудников полиции Киева, в том числе и начальник полиции города господин Крищенко, заболели коронавирусом. Я общался с ним по телефону. Он находится в бодром настроении и продолжает выполнять свои обязанности дистанционно".

Детали: Он напомнил, что город подготовил 7 опорных больниц, которые, в случае необходимости, могут принимать больных коронавирусом. В этих медучреждениях развернули около 500 коек. А в случае экстренной необходимости, Киев может развернуть 7000 дополнительных кроватей.

Кличко выразил надежду, что такого сценария не произойдет. Он призвал киевлян соблюдать правила и рекомендации временных ограничений. И без необходимости не выходить на улицы.

Что было раньше: У начальника полиции Киева Андрея Крищенко, трех полицейских и одного курсанта подтвердился положительный диагноз на коронавирус.

27 марта глава Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице зафиксировано уже 55 человек, пораженных коронавирусом.

По словам Кличко, пока протестировано более 1500 киевлян. 32 образца еще проверяются.

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