Больной СOVID-19 начальник полиции Киева работает дистанционно - Кличко
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко, который заболел короновирусом, чувствует себя нормально, лечится и дистанционно работает.
Источник: пресс-служба Виталия Кличко, которая цитирует его комментарий в эфире телеканала ZIK
Прямая речь: "Действительно, несколько сотрудников полиции Киева, в том числе и начальник полиции города господин Крищенко, заболели коронавирусом. Я общался с ним по телефону. Он находится в бодром настроении и продолжает выполнять свои обязанности дистанционно".
Детали: Он напомнил, что город подготовил 7 опорных больниц, которые, в случае необходимости, могут принимать больных коронавирусом. В этих медучреждениях развернули около 500 коек. А в случае экстренной необходимости, Киев может развернуть 7000 дополнительных кроватей.
Кличко выразил надежду, что такого сценария не произойдет. Он призвал киевлян соблюдать правила и рекомендации временных ограничений. И без необходимости не выходить на улицы.
Что было раньше: У начальника полиции Киева Андрея Крищенко, трех полицейских и одного курсанта подтвердился положительный диагноз на коронавирус.
27 марта глава Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице зафиксировано уже 55 человек, пораженных коронавирусом.
По словам Кличко, пока протестировано более 1500 киевлян. 32 образца еще проверяются.
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Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире
Предыстория:
- По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения Covid-19.
- За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания Covid-19, в целом в Украине уже 226 граждан заразились коронавирусом Sars CoV 2.