Под главами Минздрава и Минфина "зашатались кресла" – источники

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Пятница, 27 марта 2020, 17:43

Министров здравоохранения Илью Емца и финансов Игоря Уманского могут скоро уволить.

Источник: собеседники Украинской правды в "Слуге народа"

Детали: По их информации, на замену Емцу уже рассматривают кандидатуру главы Одесской облгосадминистрации времен Порошенко Максима Степанова. Известно, что в пятницу, 27 марта, он приходил на собеседование в Офис президента.

Что касается Уманского, то причина его возможного увольнения - это неудачный секвестр госбюджета.

Напомним:

  • Как писала Украинская правда, Максим Степанов уже рассматривался на должность главы Минздрава после увольнения Кабмина Гройсмана в 2019 году.
  • Степанов - бывший руководитель Одесской области. Его отец был главным врачом в Славянске (и оказался в списках сепаратистов сайта "Миротворец").
  • В апреле 2019 Степанов отказывался покидать пост председателя Одесской ОГА по указу тогдашнего президента Петра Порошенко, но его таки уволили.
  • Степанов называл себя кумом бывшего губернатора Одесской области Игоря Палицы (6 мая 2014 года - 30 мая 2015), которого в свое время считали доверенным лицом Игоря Коломойского.
  • 4 марта Верховная Рада назначила Игоря Уманского на должность министра финансов. Он дважды занимал должность первого заместителя министра финансов - в 2008-2010 годах в команде Виктора Пинзеника, после увольнения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 годах в команде министра Натальи Яресько.

Роман Кравец, УП
Темы: Минздрав Емец Минфин Уманский увольнение


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