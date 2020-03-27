Под главами Минздрава и Минфина "зашатались кресла" – источники
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Пятница, 27 марта 2020, 17:43
Министров здравоохранения Илью Емца и финансов Игоря Уманского могут скоро уволить.
Источник: собеседники Украинской правды в "Слуге народа"
Детали: По их информации, на замену Емцу уже рассматривают кандидатуру главы Одесской облгосадминистрации времен Порошенко Максима Степанова. Известно, что в пятницу, 27 марта, он приходил на собеседование в Офис президента.
Что касается Уманского, то причина его возможного увольнения - это неудачный секвестр госбюджета.
Напомним:
- Как писала Украинская правда, Максим Степанов уже рассматривался на должность главы Минздрава после увольнения Кабмина Гройсмана в 2019 году.
- Степанов - бывший руководитель Одесской области. Его отец был главным врачом в Славянске (и оказался в списках сепаратистов сайта "Миротворец").
- В апреле 2019 Степанов отказывался покидать пост председателя Одесской ОГА по указу тогдашнего президента Петра Порошенко, но его таки уволили.
- Степанов называл себя кумом бывшего губернатора Одесской области Игоря Палицы (6 мая 2014 года - 30 мая 2015), которого в свое время считали доверенным лицом Игоря Коломойского.
- 4 марта Верховная Рада назначила Игоря Уманского на должность министра финансов. Он дважды занимал должность первого заместителя министра финансов - в 2008-2010 годах в команде Виктора Пинзеника, после увольнения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 годах в команде министра Натальи Яресько.
Роман Кравец, УП
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