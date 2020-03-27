Под главами Минздрава и Минфина "зашатались кресла" – источники

Министров здравоохранения Илью Емца и финансов Игоря Уманского могут скоро уволить.

Источник: собеседники Украинской правды в "Слуге народа"

Детали: По их информации, на замену Емцу уже рассматривают кандидатуру главы Одесской облгосадминистрации времен Порошенко Максима Степанова. Известно, что в пятницу, 27 марта, он приходил на собеседование в Офис президента.

Что касается Уманского, то причина его возможного увольнения - это неудачный секвестр госбюджета.

Напомним: