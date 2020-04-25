Звільнений голова податкової подав заяву на Уманського в Офіс генпрокурора

Звільнений із посади голови Державної податкової служби Сергій Верланов подав заяву до Офісу генпрокурора на колишнього міністра економіки Ігоря Уманського, звинувачуючи останнього у неправдивому повідомленні про злочин.

Джерело: Верланов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: " Вчора мною було подано заяву до Офісу генерального прокурора по заявам Ігоря Уманського стосовно неправдивого повідомлення про злочин. Я думаю, що якраз за 6 місяців (поки працюватиме ТСК – УП) ми поставимо у цій ситуації крапку".

Деталі: За словами Верланова, податкова виконала план вперше за 4 роки. Водночас, він подякував парламенту за організацію Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування фактів корупції у податковій та митниці.

Що передувало: Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

Нагадаємо: