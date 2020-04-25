Звільнений голова податкової подав заяву на Уманського в Офіс генпрокурора

Звільнений із посади голови Державної податкової служби Сергій Верланов подав заяву до Офісу генпрокурора проти колишнього міністра економіки Ігоря Уманського, звинувачуючи останнього у неправдивому повідомленні про злочин.

Джерело: Верланов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: " Вчора мною було подано заяву до Офісу генерального прокурора по заявам Ігоря Уманського стосовно неправдивого повідомлення про злочин. Я думаю, що якраз за 6 місяців (поки працюватиме ТСК – УП) ми поставимо у цій ситуації крапку".

Деталі: За словами Верланова, податкова виконала план вперше за 4 роки. Водночас, він подякував парламенту за організацію Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування фактів корупції у податковій та митниці.

Що передувало: Колишній міністр фінансів Ігор Уманський звинуватив посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби у корупції.

Водночас, коли Уманський перебував на посаді, він ініціював відставки голови ДПС Сергія Верланова та голови Державної митної служби Максима Нефьодова.

Уманський пояснив, що причиною цього були, зокрема, "скручування" ПДВ, від яких, за його словами, держбюджет втрачає 5 млрд грн щомісяця.

Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

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