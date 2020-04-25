Звільнений голова податкової подав заяву на Уманського в Офіс генпрокурора
Звільнений із посади голови Державної податкової служби Сергій Верланов подав заяву до Офісу генпрокурора на колишнього міністра економіки Ігоря Уманського, звинувачуючи останнього у неправдивому повідомленні про злочин.
Джерело: Верланов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"
Пряма мова: " Вчора мною було подано заяву до Офісу генерального прокурора по заявам Ігоря Уманського стосовно неправдивого повідомлення про злочин. Я думаю, що якраз за 6 місяців (поки працюватиме ТСК – УП) ми поставимо у цій ситуації крапку".
Деталі: За словами Верланова, податкова виконала план вперше за 4 роки. Водночас, він подякував парламенту за організацію Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування фактів корупції у податковій та митниці.
Що передувало: Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.
Нагадаємо:
- Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.
- Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Максим Нефьодов став керівником Митної служби в липні.
- 24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Верланова та голову Митної служби Нефьодова.