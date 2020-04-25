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Звільнений голова податкової подав заяву на Уманського в Офіс генпрокурора

Субота, 25 квітня 2020, 00:50
Звільнений голова податкової подав заяву на Уманського в Офіс генпрокурора
Ігор Уманський

Звільнений із посади голови Державної податкової служби Сергій Верланов подав заяву до Офісу генпрокурора проти колишнього міністра економіки Ігоря Уманського, звинувачуючи останнього у неправдивому повідомленні про злочин. 

Джерело: Верланов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" 

Пряма мова: " Вчора мною було подано заяву до Офісу генерального прокурора по заявам Ігоря Уманського стосовно неправдивого повідомлення про злочин. Я думаю, що якраз за 6 місяців (поки працюватиме ТСК – УП) ми поставимо у цій ситуації крапку".

Деталі: За словами Верланова, податкова виконала план вперше за 4 роки. Водночас, він подякував парламенту за організацію Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування фактів корупції у податковій та митниці. 

Що передувало: Колишній міністр фінансів Ігор Уманський звинуватив посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби у корупції. 

Водночас, коли Уманський перебував на посаді, він ініціював відставки голови ДПС Сергія Верланова та голови Державної митної служби Максима Нефьодова.

Уманський пояснив, що причиною цього були, зокрема, "скручування" ПДВ, від яких, за його словами, держбюджет втрачає 5 млрд грн щомісяця.

Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

Нагадаємо:

  • Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.
  • Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Максим Нефьодов став керівником Митної служби в липні.
  • 24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Верланова та голову Митної служби Нефьодова.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Уманський податки
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