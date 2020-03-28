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Росія вирішила закрити кордон через коронавірус

Субота, 28 березня 2020, 20:26
Росія вирішила закрити кордон через коронавірус

З 30 березня Росія тимчасово обмежує рух через залізничні, автомобільні, пішохідні та інші пункти пропуску через держкордон, на деякі категорії осіб це обмеження не поширюється.

Джерело: ТАСС та Інтерфакс з посиланням на розпорядження уряду РФ, пов'язані з боротьбою з поширенням коронавірусу та його наслідків 

Деталі: Обмеження, відповідно до документу, не поширюватимуться на дипломатів і прирівняних до них чиновників, а також на росіян, які є водіями вантажівок міжнародного автосполучення, на членів екіпажів річкових суден, бригади міжнародного залізничного сполучення.

Також під обмеження не потрапляють члени офіційних делегацій, кур'єри дипломатичні зв'язки і фельд'єгерської служби, наділені відповідними підтверджуючими документами.

Не торкнуться обмеження громадян у разі виїзду з РФ у зв'язку зі смертю близького родича (громадяни повинні мати копію свідоцтва або довідку про смерть, а також документ, що підтверджує ступінь споріднення).

Ще один виняток - громадяни РФ, які проживають у Калінінградській області і прямують транзитом на основну територію Росії або назад (у паспорті має бути відмітка про реєстрацію у Калінінградській області).

Винятки стосуються також росіян, які постійно проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України (при наявності паспорта громадянина РФ).

Росспоживнагляду доручено забезпечити санітарно-карантинний контроль при в'їзді в РФ всіх осіб, яким дозволено перетинати кордон Росії, а органам виконавчої влади, на території яких знаходяться пункти зазначені пункти пропуску, проводити роз'яснювальну роботу серед населення.

Також розпорядженням уряду затверджено перелік товарів першої необхідності - непродовольчих товарів - який складається з 23 пунктів.

До нього увійшли засоби індивідуального захисту, санітарно-гігієнічні вироби та туалетні приналежності, бензин, зоотовари та ін. Регіональні органи державної влади можуть в залежності від санітарно-епідеміологічної обстановки доповнити перелік на відповідній території.

На неробочому тижні заклади загального харчування працюватимуть лише з обслуговуванням на винос і з доставкою замовлень.

За повернення росіян додому з країн зі складною епідеміологічною обстановкою російські авіакомпанії отримають 1,5 млрд рублів в якості компенсації. Субсидії також надано за повернення транзитом через Москву і громадян держав СНД, Абхазії і Південної Осетії.

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Що передувало: 

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавируса Covid-19, після чого країни почали запроваджувати жорсткі карантинні заходи.

В Україні карантин запровадили до 3 квітня, 25 березня карантин продовжили до 24 квітня. 

25 березня президент РФ Володимир Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення коронавірусу.

Теми: Росіякоронавірускарантинкордон
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