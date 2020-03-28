Росія вирішила закрити кордон через коронавірус

З 30 березня Росія тимчасово обмежує рух через залізничні, автомобільні, пішохідні та інші пункти пропуску через держкордон, на деякі категорії осіб це обмеження не поширюється.

Джерело: розпорядження уряду РФ, пов'язані з боротьбою з поширенням коронавируса і його наслідків, повідомляє ТАСС

Деталі: Обмеження на перетин кордону не поширюється на росіян, які є дипломатичними працівниками, водіями вантажних автомобілів міжнародного автомобільного сполучення і т.і.

Також розпорядженням уряду затверджено перелік товарів першої необхідності - непродовольчих товарів - який складається з 23 пунктів.

До нього увійшли засоби індивідуального захисту, санітарно-гігієнічні вироби та туалетні приналежності, бензин, зоотовари та ін. Регіональні органи державної влади можуть в залежності від санітарно-епідеміологічної обстановки доповнити перелік на відповідній території.

На неробочому тижні заклади загального харчування працюватимуть лише з обслуговуванням на винос і з доставкою замовлень.

За повернення росіян додому з країн зі складною епідеміологічною обстановкою російські авіакомпанії отримають 1,5 млрд рублів в якості компенсації. Субсидії також надано за повернення транзитом через Москву і громадян держав СНД, Абхазії і Південної Осетії.

Знати більше:

У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Що передувало:

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавируса Covid-19, після чого країни почали запроваджувати жорсткі карантинні заходи.

В Україні карантин запровадили до 3 квітня, 25 березня карантин продовжили до 24 квітня.

25 березня президент РФ Володимир Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення коронавірусу.