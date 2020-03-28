Россия решила закрыть границу из-за коронавируса

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Суббота, 28 марта 2020, 21:26

2С 30 марта Россия временно ограничивает движение через железнодорожные, автомобильные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу, на некоторые категории лиц это ограничение не распространяется.

Источник: распоряжения правительства РФ, связанные с борьбой с распространением коронавируса и его последствий, сообщает ТАСС

Детали: Ограничения на пересечение границы не распространяется на россиян, которые являются дипломатическими работниками, водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения и т.д.

Также распоряжением правительства утвержден перечень товаров первой необходимости - непродовольственных товаров - который состоит из 23 пунктов.

В него вошли средства индивидуальной защиты, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, бензин, зоотовары и др. Региональные органы государственной власти могут в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки дополнить перечень на соответствующей территории.

На нерабочей неделе общепит будет работать только с обслуживанием навынос и с доставкой заказов.

За возвращение россиян домой из стран со сложной эпидемиологической обстановкой российские авиакомпании получат 1,5 млрд рублей в качестве компенсации. Субсидии также предоставлены за возвращение транзитом через Москву и граждан государств СНГ, Абхазии и Южной Осетии.

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Предыстория: 

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19, после чего страны начали принимать жесткие карантинные меры

В Украине карантин был введен до 3 апреля. 25 марта карантин продлили до 24 апреля.  

25 марта президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Темы: Росcия коронавирус карантин граница


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