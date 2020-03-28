Россия решила закрыть границу из-за коронавируса

С 30 марта Россия временно ограничивает движение через железнодорожные, автомобильные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу, на некоторые категории лиц это ограничение не распространяется.

Источник: ТАСС и Интерфакс со сcылкой на распоряжения правительства РФ, связанные с борьбой с распространением коронавируса и его последствий

Детали: Ограничения, согласно документу, не будут распространяться на дипломатов и приравненных к ним чиновников, а также на россиян, являющихся водителями грузовиков международного автосообщения, на членов экипажей речных судов, бригады международного железнодорожного сообщения.

Также под ограничения не попадают члены официальных делегаций, курьеры дипсвязи и фельдъегерской службы, наделенные соответствующими подтверждающими документами.

Не коснутся ограничения граждан в случае выезда из РФ в связи со смертью близкого родственника (на руках должны быть копия свидетельства либо справка о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства).

Исключения касаются граждан РФ, проживающих в Калининградской области и следующих транзитом на основную территорию России или обратно (в паспорте должна быть отметка о регистрации в Калининградской области).

Исключение сделано для россиян, постоянно проживающих на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины (при наличии паспорта гражданина РФ).

Ограничения не распространяются на иностранцев, подпадающих под категории дипломатических работников, международных перевозчиков, дипкурьеров и так далее.

Роспотребнадзору поручено обеспечить санитарно-карантинный контроль при въезде в РФ всех лиц, которым разрешено пересекать границу России, а органам исполнительной власти, на территории которых находятся пункты указанные пункты пропуска, проводить разъяснительную работу среди населения.

Также распоряжением правительства утвержден перечень товаров первой необходимости - непродовольственных товаров - который состоит из 23 пунктов.

В него вошли средства индивидуальной защиты, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, бензин, зоотовары и др. Региональные органы государственной власти могут в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки дополнить перечень на соответствующей территории.

На нерабочей неделе общепит будет работать только с обслуживанием навынос и с доставкой заказов.

За возвращение россиян домой из стран со сложной эпидемиологической обстановкой российские авиакомпании получат 1,5 млрд рублей в качестве компенсации. Субсидии также предоставлены за возвращение транзитом через Москву и граждан государств СНГ, Абхазии и Южной Осетии.

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Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Предыстория:

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19, после чего страны начали принимать жесткие карантинные меры

В Украине карантин был введен до 3 апреля. 25 марта карантин продлили до 24 апреля.

25 марта президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса.