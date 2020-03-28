COVID-19: В'їзди до Вінниці обмежено

З 28 березня в’їзди до Вінниці обмежено, потрапити у місто можна з київського, немирівського та хмельницького напрямків.

Джерело: поліція Вінницької області з посиланням на протокол засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №14 від 27 березня

Деталі: Обмеження на в’їзд діють з 20:00.

Дослівно: "Заходи запровадженні з метою недопущення поширення вірусу COVID-19 на території міста та області.

На в’їздах у обласний центр працюють карантинні пости, на яких несуть службу поліцейські, медики, представники ДСНС та Нацгвардії. Водіїв попереджають про карантинні заходи, робитимуть скринінг температури водіям та пасажирам та дезінфекцію транспортних засобів.

Звертаємося до громадян з проханням з порозумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних з карантинними заходами, обмежити своє пересування та без нагальної потреби залишатись вдома. Від цього залежить ваше життя та здоров’я".

Нагадаємо,

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00 28 березня в Україні підтверджено 311 випадків COVID-19.

Загалом зафіксовано 8 летальних випадків від COVID-19 в Україні, з них три – в Івано-Франківській області. 5 людей вилікувалися.

21 березня Вінницька міська рада вирішила скасувати безкоштовний проїзд для пенсіонерів у громадському транспорті у години пік.

27 березня у Вінницькій області було підтверджено 9 випадків захворювання коронавірусною хворобою. 7 з 9 випадків - у Вінниці, де першою захворіла медсестра полгового будинку, яка контактувала з приїжджими з Польщі.

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Що передувало:

Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території держави.

Рішення уряду передбачає можливість продовжити ці заходи у разі необхідності. Водночас терміни можуть бути переглянуті у зворотній бік, якщо протидія поширенню інфекції коронавірусу буде успішною.