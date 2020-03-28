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COVID-19: Въезды в Винницу ограничены

Суббота, 28 марта 2020, 21:21
COVID-19: Въезды в Винницу ограничены
фото - полиция Винницкой обл.

С вечера 28 марта въезды в Винницe ограничены, попасть в город можно с киевского, немировского и хмельницкого направлений.

Источник: полиция Винницкой области со ссылкой на протокол заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций №14 от 27 марта

Детали: Ограничения на въезд действуют с 20:00.

Дословно: "Меры введены с целью недопущения распространения вируса COVID-19 на территории города и области.

На въездах в областной центр работают карантинные посты, на которых несут службу полицейские, медики, представители ГСЧС и Нацгвардии. Водителей предупреждают о карантинных мероприятиях , делают скрининг температуры водителям и пассажирам и дезинфекцию транспортных средств.

Обращаемся к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с карантинными мероприятиями, ограничить свое передвижение и оставаться дома. От этого зависит ваша жизнь и здоровье".

Напомним: 

  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине подтверждено 311 случаев COVID-19.
  • Всего зафиксировано 8 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из них три – в Ивано-Франковской области. 5 человек выздоровели. 
  • 21 марта Винницкий горсовет решил отменить бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте в часы пик.
  • 27 марта в Винницкой области подтвердили 9 случаев заболевания коронавирусной болезнью. 7 из 9 случаев в Виннице, где первой заболел медсестра родильного дома, которая контактировала с приезжими из Польши.

Узнать больше:

В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Предыстория: 

Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Решение правительства предусматривает возможность продолжить эти меры в случае необходимости. В то же время сроки могут быть пересмотрены в обратную сторону, если противодействие распространению инфекции коронавируса будет успешным.

Украинская правда

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Темы: Винницакоронавирускарантин
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