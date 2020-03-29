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"Слуги" проведуть "співбесіду" з потенційними міністрами МОЗ та Міненергетики

Неділя, 29 березня 2020, 13:31
Слуги проведуть співбесіду з потенційними міністрами МОЗ та Міненергетики

Народні депутати від фракції "Слуга народу"  проведуть зустріч із кандидатами на посади глав МОЗ та Міненергетики і вугільної промисловості Максимом Степановим та Ольгою Буславець

Джерело: співрозмовники Української правди у парламенті, ZN.ua

Деталі: За інформацією джерел УП, зустріч відбудеться о 15:00 29 березня. 

Пряма мова співрозмовників УП: "Ввечері о 18:00 буде зустріч голів фракцій з Разумковим (спікер ВР Дмитро Разумков - ред.). Вирішать, чи працюватимуть завтра у (сесійній - ред.) залі і о котрій зустрінуться". 

Деталі: Наразі, за даними джерел, засідання комітетів Верховної Ради планується провести зранку 30 березня, після чого  відбудеться засідання ВР. 

За даними ЗМІ, члени комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг вже звернулися у листі до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням якнайшвидше внести кандидатуру міністра енергетики та захисту довкілля на найближчому засіданні парламенту, а також висловили підтримку Ользі Буславець. 

Зокрема, у листі до Шмигаля нардепи просять "невідкладно внести кандидатуру міністра енергетики та захисту довкілля на найближчому засідання Верховної Ради", що заплановане на 30 березня. 

В якості заступника Буславець розглядався чинний в. о. міністра енергетики Віталій Шубін, однак він не пройшов поліграф. 

 
 

Що передувало: 

Раніше співрозмовники УП у "Слузі народу" заявляли, що міністрів охорони здоров’я Іллю Ємця і фінансів Ігоря Уманського скоро можуть звільнити.

На заміну Ємцю вже розглядають кандидатуру голови Одеської облдержадміністрації часів Порошенка Максима Степанова. 

За даними УП, Ольга Буславець може стати міністром енергетики. Вона має добрі стосунки з чинним прем'єром Денисом Шмигалем, який до призначення в Кабмині з 2017 року працював на керівних посадах у "ДТЕК Західенерго" та Бурштинській ТЕС.

Нагадаємо, 

  • Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися 30 березня у будівлі парламенту, за що виступає фракція "Слуга народу". 
  • Як заявила заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, на засіданні ВР планується розглянути законопроєкт про підтримку галузей бізнесу, які постраждали найбільше, а також надати лікарям право використовувати для лікування коронавірусу ліки, не призначені для боротьби з грипом.  
  • Остаточне рішення про місце проведення засідання, за словами Кравчук, буде ухвалено 29 березня на засіданні погоджувальної ради.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівСлуга народуВерховна Рада
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