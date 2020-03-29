"Слуги" проведуть "співбесіду" з потенційними міністрами МОЗ та Міненергетики

Народні депутати від фракції "Слуга народу" проведуть зустріч із кандидатами на посади глав МОЗ та Міненергетики і вугільної промисловості Максимом Степановим та Ольгою Буславець.

Джерело: співрозмовники Української правди

Деталі: За інформацією джерел УП, зустріч відбудеться о 15:00 29 березня.

Пряма мова співрозмовників УП: "Ввечері о 18:00 буде зустріч голів фракцій з Разумковим (спікер ВР Дмитро Разумков - ред.). Вирішать, чи працюватимуть завтра у (сесійній - ред.) залі і о котрій зустрінуться".

Деталі: Наразі, за даними джерел, засідання комітетів Верховної Ради планується провести зранку 30 березня, після чого відбудеться засідання ВР.

Що передувало:

Раніше співрозмовники УП у "Слузі народу" заявляли, що міністрів охорони здоров’я Іллю Ємця і фінансів Ігоря Уманського скоро можуть звільнити.

На заміну Ємцю вже розглядають кандидатуру голови Одеської облдержадміністрації часів Порошенка Максима Степанова.

За даними УП, Ольга Буславець може стати міністром енергетики. Вона має добрі стосунки з чинним прем'єром Денисом Шмигалем, який до призначення в Кабмині з 2017 року працював на керівних посадах у "ДТЕК Західенерго" та Бурштинській ТЕС.

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