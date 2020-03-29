"Слуги" проведут "собеседование" с потенциальными министрами МОЗ и Минэнергетики

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" проведут встречу с кандидатами на должности глав Минздрава и Минэнергетики и угольной промышленности Максимом Степановым и Ольгой Буславец.

Источник: собеседники Украинской правды в парламенте, ZN.ua

Детали: По информации источников УП, встреча состоится в 15:00 29 марта.

Прямая речь собеседников УП: "Вечером в 18:00 будет встреча глав фракций с Разумковым (спикер ВР Дмитрий Разумков - ред.). Решат, будут ли завтра в (сессионном - ред.) зале и в котором часу встретятся".

Детали: В настоящее время, по данным источников, заседание комитетов Верховной Рады планируется провести утром 30 марта, после чего состоится заседание ВР.

По данным СМИ, члены комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг уже обратились с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой как можно быстрее внести кандидатуру министра энергетики и защиты окружающей среды на ближайшем заседании парламента, а также выразили поддержку Ольге Буславец.

В частности, в письме к Шмыгалю нардепы просят "безотлагательно внести кандидатуру министра энергетики и защиты окружающей среды на ближайшем заседании Верховной Рады", которое запланировано на 30 марта.

В качестве заместителя Буславец рассматривался действующий в. о. министра энергетики Виталий Шубин, однако он не прошел полиграф.

Предыстория:

Ранее собеседники УП в "Слуге народа" заявляли, что министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского скоро могут уволить.

На замену Емцу уже рассматривают кандидатуру главы Одесской облгосадминистрации времен Порошенко Максима Степанова.

По данным УП, Ольга Буславец может стать министром энергетики. Она имеет хорошие отношения с действующим премьером Денисом Шмыгалем, который до назначения в Кабмин с 2017 года работал на руководящих должностях в "ДТЭК Западэнерго" и Бурштынской ТЭС.

Напомним,