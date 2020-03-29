"Слуги" проведут "собеседование" с потенциальными министрами МОЗ и Минэнергетики

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" проведут встречу с кандидатами на должности глав Минздрава и Минэнергетики и угольной промышленности Максимом Степановым и Ольгой Буславец.

Источник: собеседники Украинской правды

Детали: По информации источников УП, встреча состоится в 15:00 29 марта.

Прямая речь собеседников УП: "Вечером в 18:00 будет встреча глав фракций с Разумковым (спикер ВР Дмитрий Разумков - ред.). Решат, будут ли завтра в (сессионном - ред.) зале и в котором часу встретятся".

Детали: В настоящее время, по данным источников, заседание комитетов Верховной Рады планируется провести утром 30 марта, после чего состоится заседание ВР.

Предыстория:

Ранее собеседники УП в "Слуге народа" заявляли, что министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского скоро могут уволить.

На замену Емцу уже рассматривают кандидатуру главы Одесской облгосадминистрации времен Порошенко Максима Степанова.

По данным УП, Ольга Буславец может стать министром энергетики. Она имеет хорошие отношения с действующим премьером Денисом Шмыгалем, который до назначения в Кабмин с 2017 года работал на руководящих должностях в "ДТЭК Западэнерго" и Бурштынской ТЭС.

Напомним,