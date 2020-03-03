Криза в уряді: Гончарук не дав журналістам задати запитання

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук не став відповідати на запитання, які зазвичай задаються після брифінгу, що відбувається за результатами засідання уряду.

Джерело: брифінг прем’єр-міністра Гончарука

Деталі: За підсумками засідання уряду Гончарук розповів, що було прийнято рішення про передачу 431 державного об'єкта на приватизацію Фонду державного майна. Анонсувавши підписання угоди із підрядником, який буде добудовувати міст у Запоріжжі, Гончарук закінчив брифінг, не захотівши відповідати на питання.

Пряма мова Гончарука: "Зараз ми не будемо відповідати на жодні запитання. Я думаю, що ми ще комунікуватимемо з вами не один раз на цьому тижні".

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