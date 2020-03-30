У США вже 142 тисячі хворих на COVID-19

Станом на 30 березня у світі зареєстрували 722 289 випадків зараження коронавірусом.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: за час пандемії хворобу побороли 151 951 людина. Також у всьому світі зареєстрували 33 983 летальних випадки.

Лідером за кількістю випадків заражень є США. Там вірус підтвердили у 142 356 осіб, із яких вилікувались 4767 людей, померли – 2393.

В Італії вже захворіли 97 689 осіб. Водночас померли там 10 779 людей, вилікувались 13 030 хворих.

Іспанія звітує про 80 110 інфікованих. Серед них 14 709 одужали, померли 6803 особи.

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Нагадаємо:

В Україні наразі виявили 475 випадків захворювання COVID-19, 10 людей померли.

25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.

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