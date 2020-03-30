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В США уже 142 тысяч больных COVID-19

Понедельник, 30 марта 2020, 06:57
В США уже 142 тысяч больных COVID-19

По состоянию на 30 марта в мире зарегистрировали 722 289 случаев заражения коронавирусом.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: за время пандемии болезнь победили 151951 человек. Также во всем мире зарегистрировали 33983 летальных случая.

Лидером по количеству случаев заражений являются США. Там вирус подтвердили в 142 356 человек, из которых вылечились 4767 человек, умерло - 2393.

В Италии уже заболели 97689 человек. В то же время умерли там 10779 человек вылечились 13030 больных.

Испания отчитывается о 80 110 инфицированных. Среди них 14709 выздоровели, умерли 6803 человека.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

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Напомним:

  • В Украине пока обнаружили 310 случаев заболевания на COVID-19, 5 человек погибли.
  • 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.

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Темы: коронавирус
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